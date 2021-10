Der neue Dokumentarfilm der TBD Media Group begleitet Karin Laske auf ihrer Radtour quer durch Großbritannien

London (ots/PRNewswire) -Die TBD Media Group ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass ihre fleißige Produktionsleiterin, Karin Laske, im Mittelpunkt eines aufregenden neuen Dokumentarfilms stehen wird, in dem sie sich der Herausforderung stellt, Großbritannien mit dem Fahrrad von Land?s End nach John o? Groats zu durchqueren.Karin ist eine begeisterte Radfahrerin und Naturliebhaberin. In einer Reihe von Interviewfragen wird sie über ihre Geschichte und ihre Leidenschaft für den Radsport sprechen, darüber, warum sie sich diesem Unterfangen verschrieben hat und warum es ihr so viel bedeutet. Die letzten 18 Monate waren eine Übung in der Isolation, da sich Menschen auf der ganzen Welt als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie kollektiv isoliert haben. Jetzt, wo sie wieder nach draußen gehen kann, ist Karin entschlossen, keinen Moment der Freiheit zu verpassen. Angesichts der Tatsache, dass Nachhaltigkeit und Klimawandel zu den wichtigsten Themen der modernen Welt gehören, war die Notwendigkeit einer deutlichen und sofortigen Verringerung des weltweiten CO2-Fußabdrucks noch nie so groß wie heute. Karin hofft, dass ihre Reise mit dem Fahrrad, dem klimafreundlichsten Verkehrsmittel zum Reisen, dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Möglichkeiten einer nachhaltigen Fernreise zu schärfen.Die engagierten Filmemacher der TBD Media Group werden modernste Dokumentarfilmtechniken einsetzen, um einen offenen und persönlichen Bericht über Karins Reise zu erstellen und einen klaren Einblick in die Herausforderungen zu geben, denen sie sich stellen muss, und wie sie diese meistern wird. Der Film wird auch Interviews mit professionellen Radfahrern enthalten und - sowohl durch ihre Berichte als auch durch Einblicke von Karin selbst - ihre Perspektive auf Konzepte der Befähigung, der Inspiration und der Gleichstellung der Geschlechter, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt sind, aufzeigen.Der Film und Karins Reise werden von dem Radsportbekleidungsunternehmen MAAP und dem Hersteller von Nahrungsmitteln Huel gesponsert. MAAP stellt Karins Kleidung und Schutzausrüstung für die Reise zur Verfügung, während Huel eine Reihe seiner charakteristischen Nahrungsmittel beisteuert. Der in London ansässige Fahrradhändler Goldhawk stellt Karin für ihren Erfolg ein Ersatzrad zur Verfügung.Karin selbst fügt hinzu: "Es geht nur um die Herausforderung. Ich möchte auf diese Reise zurückblicken können und wissen, dass ich es geschafft habe. Ich bin bereits von London über Paris nach Deutschland geradelt - nicht ganz so weit wie hier -, also ist dies die nächste Herausforderung, die ich unbedingt bewältigen will; und wenn ich dabei etwas Gutes tun oder inspirieren kann, umso besser."Möchten Sie bei der ganzen Aktion dabei sein? Folgen Sie Karins Reise live auf https://www.tbdmediagroup.com/end-to-end oder über den Hashtag #EndToEnd in den sozialen Medien.Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyHead of MarketingTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1663857/TBD_Media_Group_Karin.jpgOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell