Köln (ots) - Die Zustände an Schulen sind gerade wieder in allerMunde - erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen zeigt VOX mit derDokumentationsreihe "Unsere Schule" jetzt über längere Zeit echtenSchulalltag hautnah. 30 festinstallierte Kameras und mehrereKamerateams ermöglichen die unverstellte Inneneinsicht an einerGanztagsschule in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und erlauben sogarEinblicke in einen der geheimsten Orte der Welt: das Lehrerzimmer.Doch auch auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer sind die Zuschauerdabei und können an dieser ganz normalen Schule miterleben, wie dievöllig verschiedenen Schüler, mitten in der Pubertät, die Weichen fürihr gesamtes Leben stellen. Für die außergewöhnliche TV-Dokumentationdrehte VOX über einen Zeitraum von sechs Wochen an der GanztagsschuleAlbert Schweitzer mit jeweils zwei Klassen der Jahrgangsstufen 5 und9. Das beeindruckende Ergebnis dieser Dreharbeiten zeigt VOX in sechseinstündigen Folgen "Unsere Schule" ab 3. September 2018 montags um20:15 Uhr.Und das erwartet VOX-Zuschauer in der ersten Folge "UnsereSchule":Mit Anthony kommt ein neuer Schüler an die Ganztagsschule AlbertSchweitzer. Und besonders der erste Schultag stellt für den12-Jährigen eine harte Bewährungsprobe dar, denn Anthony wurde an dendrei Schulen, an denen er früher war, gemobbt. Unsicher betritt erseine neue Klasse, die 5c. Doch Klassenlehrerin Frau Kutzner kümmertsich liebevoll um den Neuen und versucht das Eis zu brechen. WirdAnthony der Neustart an der Schule gelingen?Außerdem erhalten die Zuschauer in Folge 1 von "Unsere Schule"einen Einblick in das Leben von Lisa. Sie ist eine gute Schülerin,doch Stress mit Freunden und ihrer Familie belasten die 15-Jährige -und so stört sie den Unterricht, Lehrer bekommen sogar ihrenMittelfinger zu sehen. Am liebsten würde Lisa die Schule möglichstbald verlassen, Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen. Dieengagierte Klassenlehrerin Frau John will Lisa jedoch ermutigen, ihrvolles Potenzial zu nutzen und das Abitur zu machen. Wird sich Lisadarauf einlassen?Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221-456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell