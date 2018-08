Der neue Deutsche Meister der Floristen steht fest / Michael Liebrich holt den Titel nach Baden-Württemberg! (FOTO)

Berlin (ots) -Nach zwei fesselnden Wettkampftagen am 17. und 18. August in denPotsdamer Platz Arkaden in Berlin und fünf kniffligen Aufgaben rundum das Motto "Be real" konnten die blühenden Kreationen von MichaelLiebrich (29) überzeugen. Er löst den amtierenden Meister StephanTriebe aus Hamburg ab.""Ich bin erleichtert und freu mich unglaublich", so Liebrich, derfür zwei seiner Arbeiten - Beste Überraschungsarbeit und BesteStraußarbeit - zusätzlich Ehrenpreise einheimsen konnte. Für seineÜberraschungsarbeit wurde er mit dem NFD-Award der japanischen"Nippon Flower Designer's Association" ausgezeichnet. Für seineStraußarbeit wurde er von Hauptsponsor FleuraMetz mit einer Reisenach Ecuador belohnt. "Die Vorbereitung auf die DeutscheMeisterschaft hat wahnsinnig viel Zeit und Energie gekostet. Aber eshat sich gelohnt! Es waren zwei tolle Tage hier in Berlin." Sein Amtmöchte der neue Deutsche Meister dafür nutzen, denFloristen-Nachwuchs zu unterstützen und zu motivieren. Liebrich:""Der floristische Beruf ist so vielfältig erfüllend, dass er esverdient hat, mehr in den Fokus gerückt zu werden." Auf dem zweitenPlatz hinter Liebrich landete Heiko Steudtner. Der Sachse sahnte fürdie Beste Freie Kreativarbeit eine Reise in die Pfalz sowie für denBesten Raumschmuck eine mit 2205 Kristall-Swarovski-Steinchenverzierte Schlumberger-Sektflasche ab.Insgesamt verzauberten in den vergangenen zwei Tagen zehnLandesmeister das Live-Publikum und die hochkarätige Fachjurybestehend aus namhaften Floristik-Experten. Sie alle absolviertenfünf Wettbewerbsaufgaben, von denen vier vorab bekannt waren und imKontext des Wettkampf-Mottos "Be real" standen: Raumschmuck zum Thema"Digital Illusion meets reality", Tischdekoration "Eat together -offline chatten", eine freie Kreativ-Arbeit zum Thema "Popularhashtags" und die Gestaltung eines Blumenstrauß "PerfectlyImperfect". Die fünfte Wettbewerbsaufgabe war eineÜberraschungsarbeit.Die Platzierungen im Überblick:1. Baden-Württemberg, Michael Liebrich2. Sachsen, Heiko Steudtner3. Bayern, Franziska Strobl4. Hessen, Christina Müglich5. Sachsen-Anhalt, Andrea Knutas6. Berlin/Brandenburg, Dominique Herold7. Fachverband Nord (Hamburg, Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern), Anna-Lore Petersen8. Rheinland-Pfalz, Carolin Fricke9. Nordrhein-Westfalen, Kristina Hommers10. Niedersachsen, Janica HölscherParallel zur Deutschen Meisterschaft konnten angehende Floristenbeim Fleurops Junge Wilde Azubi-Cup" ihr bisher erlerntes Könnenunter Beweis stellen und erste Wettkampferfahrungen sammeln. Den Siegim Nachwuchswettbewerb konnten Theresa Dinkgrefe und Evelin Schmidt,die als Team antraten, für sich verbuchen.Pressekontakt:Fleurop AGIna Plettlina.plettl@fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell