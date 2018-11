Der neue Deutsche Meister der Biersommeliers ist Dr. Markus Fohr

Nürnberg (ots) - In einem neuen Wettbewerbsformat stellten sichheute im voll besetzten Forum 1 der BrauBeviale die sieben FinalistenDr. Markus Fohr, Michael Friedrich, Phillipp Ketterer, Marco Liebig,Elisa Raus, Raimer Schramm und Brian Schlede dem Kampf um den TitelDeutscher Meister der Biersommeliers 2018. Die Teilnehmer liefertensich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Fachjury am meistenüberzeugen konnte Dr. Markus Fohr mit seiner Präsentation desbelgischen Duvel Bieres.Am 13. Oktober 2018 war die Vorausscheidung bei der DoemensAkademie in Gräfelfing, aus der die sieben Teilnehmer als würdigeFinalisten hervorgingen. Denn sie beherrschten neben Fachwissen(Erkennen von Bierstilen und Flavours) auch eine dreiminütigeBierpräsentation. Im Finale lag der Fokus auf der Bierpräsentation.Hier spielen neben der korrekten Einordnung von Bierstil,Foodpairing-Empfehlung und sensorischer Beschreibung auchBühnenpräsenz und Emotionalität eine entscheidende Rolle.Für jeden Finalisten wurde ein Bier ausgelost. Für Dr. Markus Fohrwar dabei das Duvel bestimmt ein "wahrer Glücksgriff". Dr. MarkusFohr hat es geschafft, die Fachjury und das Fachpublikum vor allemmit seinem Fachwissen sowie seiner gekonnten, lebendigen undemotionalen Bierpräsentation zu überzeugen. Über den Titel zeigt sichder frisch erkorene Deutsche Meister der Biersommeliers glücklich undnahbar: "Als Deutscher Meister der Biersommeliers will ich erstmalfeiern." Zweiter des spannenden Wettbewerbs wurde Philipp Ketterer,dritte Elisa Rau.Dr. Michael Zepf, Leiter der Doemens Genussakademie sowieVerantwortlicher der Deutschen Meisterschaft der Biersommeliers,zeigte sich beeindruckt von dem Können der Teilnehmer und schrieb denBiersommeliers einen stetigen Niveauanstieg zu: "Sowohl dieFachkompetenz als auch die Erfahrung der Teilnehmer nimmt ebenso zu,wie das souveräne Auftreten auf der Bühne." Dr. Zepf bedankte sichfür die Unterstützung des Wettbewerbs durch den DeutschenBrauer-Bund, den Bayerischen Brauerbund, Sahm, Weyermann® Malz,Schäfer Container Systems und Siemens.Pressekontakt:Vanessa Starck+49.89.23 23 63 47starck@kommunikationpur.comOriginal-Content von: Doemens Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell