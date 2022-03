Der neue Dan-David-Preis gibt die erste Preisträgerkohorte bekannt

Tel Aviv, Israel, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Für den Preis wurden neun herausragende Geschichtswissenschaftler und -praktiker ausgewählt, die jeweils 300.000 $ erhaltenDer Dan-David-Preis, der größte Geschichtspreis der Welt, hat seine erste Gruppe von Preisträgern bekannt gegeben. Dazu gehören ein Historiker, der die Auswirkungen großer Unternehmen auf die Umwelt untersucht, ein Forscher, der jüdische Verstecke während des Holocausts aufdeckt, und der Gründer eines mobilen Museums für afrikanisches Erbe.Mit dem Preis werden Wissenschaftler und Praktiker ausgezeichnet, die die menschliche Vergangenheit auf kühne und kreative Weise erforschen, und die neun Preisträger erhalten jeweils 300.000 Dollar zur Förderung ihrer Arbeit.Die Gewinner des Jahres 2022 sind unten aufgeführt.- Mirjam Brusius, Kulturhistorikerin, die visuelle und materielle Kultur in globalen und kolonialen Kontexten untersucht- Bart Elmore, ein Umwelthistoriker, der den globalen Kapitalismus und seine Auswirkungen auf die Umwelt untersucht- Tyrone Freeman, ein Historiker der Philanthropie, der die lange Geschichte des afroamerikanischen Spendenwesens beleuchtet- Verena Krebs, Historikerin für das mittelalterliche Äthiopien, die sich mit den kulturübergreifenden Interaktionen zwischen Afrika und Europa beschäftigt- Efthymia Nikita, Bioarchäologin, die menschliche Skelettreste zur Erforschung von Fragen der Demografie und Migration nutzt- Nana Oforiatta Ayim, Kuratorin und Kunsthistorikerin, deren Arbeit afrikanische Erzählungen in Museen und im Kulturerbe in den Mittelpunkt stellt- Kristina Richardson, Historikerin für die mittelalterliche islamische Welt und das Volk der Roma im vormodernen Nahen Osten- Natalia Romik, Historikerin und Architektin, die sich für die Bewahrung des verlorenen jüdischen Lebens in Osteuropa und das Gedenken daran einsetzt- Kimberly Welch, Rechtshistorikerin, die sich mit der Rolle der schwarzen Kläger und Geldverleiher im Süden des Antebellums beschäftigtFür den kürzlich neu gestalteten Preis gab es Hunderte von Nominierungen, und die neun Gewinner wurden nach einem strengen Auswahlverfahren ausgewählt. Der Preis ist von der Dan-David-Stiftung gestiftet und hat seinen Sitz an der Universität Tel Aviv.„Wir leben in einer Welt, in der die Geisteswissenschaften und insbesondere die Geschichte abgewertet werden, obwohl klar ist, dass wir die Gegenwart nur besser verstehen können, wenn wir unser Wissen über die Vergangenheit vertiefen", sagte Ariel David, Vorstandsmitglied des Preises. „Aus diesem Grund haben wir beschlossen, uns auf die Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlern und Praktikern innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zu konzentrieren, und zwar in einer Phase ihrer Karriere, in der der Preis eine größere Wirkung entfalten kann."Die Preisträger werden bei der Verleihung des Dan-David-Preises im Mai in Tel Aviv geehrt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.dandavidprize.org.Kontakt:DanDavidPrize@berlinrosen.comOriginal-Content von: Dan David Prize, übermittelt durch news aktuell