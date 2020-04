Der neue ClinicAll Communicator - die bestechend einfache App für Personal und Patienten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen (FOTO)

Neuss (ots) - Keine Zentraltechnik in den Kliniken notwendig, Download über die App Stores von iOS und Android möglich - der ClinicAll Communicator ist die neue Art der digitalen Kommunikation in Kliniken.Es handelt sich um eine schlanke App für iOS und Android. Sie ermöglicht es den Patienten, direkt vom Smartphone Nachrichten an das Pflegepersonal zu schicken. Die Mitarbeiter auf der Station erhalten die Patientennachrichten direkt als Push Messages auf ihrem eigenen mobilen Endgerät. Sie können den jeweiligen Status aller Patienten auf einer einfachen Übersicht jederzeit abrufen und die Nachrichten bestätigen und beantworten.Der ClinicAll Communicator bildet somit alle Möglichkeiten eines Soft Nurse Call ab. Es ist aber keine Installation in den Krankenhäusern notwendig. Die Anwendung läuft über den gesicherten ClinicAll Cloudserver.Um diese neue App am Markt einzuführen, lanciert ClinicAll ein Einführungsangebot. Alle interessierten Kliniken und Pflegeeinrichtungen können den ClinicAll Communicator 2 Monate lang kostenlos nutzen. Interessierte Betreiber können sich zu diesem Zweck direkt beim Hersteller melden und einfach registrieren lassen.Die Eigenschaften:- digitale Kommunikation zwischen Personal und Patienten in Quarantäne - entlastet das Pflegepersonal spürbar - sofort in jeder Klinik einsetzbar, keine Installation vor Ort notwendig - kontaktlose Kommunikation verringert das Infektionsrisiko - kostenlose Nutzung für mindestens zwei Monate für jede KlinikDie ClinicAll Communicator App bietet sich auch besonders für Kliniken an, die durch die Corona-Pandemie besonders stark belastet sind und/oder Quarantänestationen betreiben.Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite: http://www.clinicall.com/dePressekontakt:ClinicAll International CorporationPressestelleHellersbergstraße 6D-41460 Neuss+49 2131 384 4324Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116465/4576904OTS: ClinicAllOriginal-Content von: ClinicAll, übermittelt durch news aktuell