Die neue Chio Chips Limited Edition Rocky Balboa & Apollo Creed (FOTO)

Köln (ots) - Schon in den 1970ern kam der erste Teil der Box-Champions Rocky Balboa und Apollo Creed in die Kinos. Warum die Filme noch heute Kultstatus haben? Rocky Balboa geht den klassischen Weg "vom Tellerwäscher zum Millionär" und gewinnt unvorhergesehen gegen den bis dato ungeschlagenen Champion Apollo Creed - Entertainment vom Feinsten und die Geschichte eines großen Traums für jedermann.Das findet auch Snackgigant Chio Chips: Die Männerhelden Rocky Balboa und Apollo Creed lassen es ab Mai 2020 als Gesichter der neuen Chio Chips Limited Edition so richtig krachen!Mit gleich zwei Geschmacksrichtungen erinnert Chio Chips Limited Edition Rocky Balboa & Apollo Creed an die Geschichte der Kult-Charaktere: Rocky Balboa bringt aus dem italienischen Restaurant in Philadelphia "Pizza Philly Style" mit, während Apollo Creed seine Fans mit dem "L.A. Burger Style" umhaut. Genau der richtige Snack für kultige Filmabende!Chio Chips Limited Edition Rocky Balboa- bekannt aus dem italienischen Restaurant in Philadelphia: Limited Edition Rocky Balboa Chips im "Pizza Philly Style" - klassischer Pizzageschmack mit leckerer Tomaten- und Oregano-Note und würzigem Käse-Aroma - erhältlich ab Mai 2020Chio Chips Limited Edition Apollo Creed- Limited Edition Apollo Creed in typisch amerikanischer Variante "L.A. Burger Style", angelehnt an die Heimatstadt des Helden - rauchig-leckerer Burger-Geschmack - erhältlich ab Mai 2020