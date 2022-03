Der neue CEO von Volvo Cars sprach bei seinem ersten öffentlichen Auftritt auf der China EV 100 über die Zukunft der Mobilität

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Beijing, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die 8. China EV 100 fand vom 25. bis 27. März in Beijing statt und stand unter dem Motto „Embracing a New Stage of NEV's Market-Driven Growth". Es wurden eingehende Diskussionen über politische Anpassungen bei der Entwicklung des NEV-Marktes, internationale Zusammenarbeit und politische Synergien im Rahmen des Ziels der Kohlenstoffneutralität sowie über Industrialisierung, Investitionen und Innovation von Strombatterien der nächsten Generation geführt. Darüber hinaus wurde der neue CEO und Präsident von Volvo Cars, Jim Rowan, eingeladen, eine Rede per Video zu halten. Es war der erste öffentliche Auftritt von Jim Rowan, seit er seine neue Position bei Volvo Cars angetreten hat.Jim Rowan kam am 21. März als CEO und Präsident zu Volvo Cars. Jim war zuvor CEO und Vorstandsmitglied von Ember Technologies und früher Group CEO der Dyson Group. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte globaler Erfahrung im Konsumgüter- und Technologiesektor, wo er durch Transformationsstrategien und Kundenengagement für starkes Wachstum und Rentabilität gesorgt hat. Außerdem hat er sich intensiv mit Digitalisierung, Disruption, Innovation, Technik und Lieferketten beschäftigt.In seiner Rede ging Jim Rowan darauf ein, wie die heutigen zukunftsweisenden Technologien der Branche und der Zukunft der Mobilität einen massiven Schub geben. Er sagte: "Wenn es um die Zukunft der Mobilität geht, denke ich an eine Zukunft, die von Konnektivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit geprägt ist und sich persönlich anfühlt. So wie Ihr Telefon Ihnen ein nahtloses Erlebnis bietet, vom Einkaufen über das Versenden von Nachrichten und das Hören von Musik bis hin zum Beantworten Ihrer E-Mails, wird das Auto die neue Plattform sein. Dieses neue Gerät wird mit den anderen Elementen des täglichen Lebens verbunden sein"Als er über die Vision von Volvo Cars für die Zukunft sprach, sagte Rowan: „Volvo Cars war schon immer ein Pionier in Sachen Mobilität, der nicht nur Sie, Ihre Lieben und die Umwelt schützt, sondern Ihnen auch Freude und Komfort an der Mobilität bietet." Die Strategie von Volvo Cars kombiniert die jahrhundertelange Stärke der Produktqualität mit modernsten Investitionen in Technologie, um ein neues Erlebnis für alle zu schaffen, das auf den Grundwerten von Volvo Cars aufbaut.Rowan erläuterte auch die fünf klaren Ziele der Zukunftsstrategie von Volvo Cars. Erstens wird Volvo Cars neue nachhaltige Materialien einführen, den Übergang zur Elektrifizierung beschleunigen und verbesserte Sicherheit integrieren. Zweitens wird Volvo Cars bis 2030 auf vollelektrische Fahrzeuge umsteigen, und es werden noch weitere folgen. Drittens wird Volvo Cars seine Technologieführerschaft weiter ausbauen, insbesondere im Bereich der Kerncomputer. Viertens wird sich Volvo Cars auf direkte Kundenbeziehungen konzentrieren, um schnell auf Veränderungen bei den Verbrauchern reagieren zu können. Fünftens wird Volvo Cars mit einer einzigartigen Struktur, offenen Technologiepartnerschaften und einer kollaborativen Kultur der schnellste Transformator sein und Volvo Cars als Arbeitgeber erster Wahl etablieren.Abschließend erklärte Jim Rowan, dass China für Volvo Cars in vielerlei Hinsicht ein zentraler Markt für das Geschäftswachstum sei, unter anderem in den Bereichen Verbraucher, Produktentwicklung, Elektrifizierung und intelligente Integration der Lieferkette. Das fantastische Team in China versichert ihm, dass er diesen Plan umsetzen wird. Volvo Cars wird auch in Zukunft die Elektrifizierungsstrategie konsequent umsetzen, die Entwicklung der Marke weiter vorantreiben und jedem die Freiheit geben, sich auf persönliche, nachhaltige und sichere Weise fortzubewegen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774290/Volvo_Cars__New_CEO_Jim_Rowan.jpgPressekontakt:Yijie Zhou,zhouyijie@longwisepr.comOriginal-Content von: Volvo, übermittelt durch news aktuell