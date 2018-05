Die neue CEBIT steht: Das digitale Heute verstehen und das digitale Morgen entdecken (FOTO)

Hannover (ots) -Die neue CEBIT steht. Mit einem radikal veränderten Konzeptstartet Mitte Juni in Hannover Europas Business-Festival fürInnovation und Digitalisierung. In einer bislang einmaligen Formverbindet die CEBIT Geschäftsanbahnung in der digitalen Wirtschaftmit Festivalelementen und rückt thematisch die digitaleTransformation von Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt."Auf der neuen CEBIT kann jeder das digitale Heute verstehen und dasdigitale Morgen entdecken. Die neue CEBIT ist Messe, Konferenz undNetworking in einem und macht so Digitalisierung zum Erlebnis", sagteOliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, am Dienstag bei derinternationalen Press Preview in Hannover.Inhaltlich präsentiert die neue CEBIT alle Technologien, die diedigitale Transformation treiben: Künstliche Intelligenz, Blockchain,Security, IoT und 5G, Human Robotics, VR/AR, Drones, Collaboration &Workspace 4.0 und Future Mobility. "Die Ausrichtung entlang derdigitalen Megatrends hat sich ausgezahlt, denn alle großenUnternehmen, die die digitale Transformation maßgeblich prägen,machen mit bei der neuen CEBIT", sagte Frese.Als Premium-Partner sind Huawei, IBM, Salesforce, SAP, Vodafoneund Volkswagen auf der CEBIT vertreten. Weitere teilnehmendeUnternehmen sind unter anderem Atos, Datev, Intel, Software AG,Deutsche Telekom, Facebook, HPE, Rittal, Oracle, Atlassian, Lancom,AVM, Materna, Oracle, LG, die Bundesdruckerei, die FraunhoferInstitute, das KIT, das DFKI, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, ADAC,Ionity, Secusmart, Aldi Nord, BASF, Bundesbank, Continental, EY,Lufthansa Industries, der Verfassungsschutz, derBundesnachrichtendienst, Redbull, Melitta, Bio-Zisch Goldberg undviele andere. Zudem erwarten die Veranstalter mehr als 350 Startups.Frese sagte: "Die neue CEBIT ist schon vor ihrem Start ein Erfolg.Zwischen 2 500 und 2 800 Unternehmen aus rund 70 Nationen werden sichan der neuen CEBIT beteiligen. Sie alle sind überzeugt von derVerschmelzung von Business und Festival. Unser Mut zu diesemradikalen Neukonzept wird belohnt."Die vier Elemente der neuen CEBIT verbinden im Juni auf demMessegelände Technologie mit Emotionen, Geschäftsanbahnung mit Spaßund Business mit Festival. Das Element d!conomy zeigt für denprofessionellen IT-Besucher, was für die Digitalisierung notwendigist, Produkte und Lösungen, die ein Unternehmen schon heuteschneller, effektiver und profitabler machen. Der Bereich DigitalAdministration hält für Entscheider aus Bund, Ländern und Gemeindensowie anderen öffentlichen Verwaltungen Antworten und Lösungen füralle Fragen rund um die Digitalisierung der öffentlichen Hand bereit.Im Element d!tec geht es um den Blick in die Zukunft. Hier stehenbeispielsweise digitale Technologien wie künstliche Intelligenz,Blockchain, Human Robotics, VR/AR und auch die mehr als 350 Startupsmit ihren neuen Geschäftsmodellen im Fokus. Weltweit führendeForschungsinstitute präsentieren den neuesten Stand digitalerSpitzenforschung. Die Startup-Plattform Scale11 führt hierbei inneuartigen Eventformaten etablierte Unternehmen und Startupszusammen.d!talk ist das Konferenzprogramm mit mehr als 600 internationalenSprechern, die an den fünf CEBIT-Tagen auf insgesamt zehn Bühnenauftreten. Die Bühnen sind auf mehrere Hallen verteilt und bietengleichzeitig Raum für Inspiration, Diskurs und Networking. Im Herzendes neuen CEBIT-Geländes führt der d!campus alles zusammen. Alsemotionales Zentrum bietet er auf einer Größe von gut zehnFußballfeldern Raum für die Inszenierung von Technologie und Marken,für Vernetzung, Interaktion und zwanglosen Austausch - und setzt alsFestival mit DJs und Livemusik internationaler Bands denkünstlerischen Rahmen. Die Stände in den Messehallen sind bis 19 Uhrbesetzt, der d!campus bleibt bis 23 Uhr geöffnet. Ein völlig neues,internationales Food-Konzept rundet das "Digital Street Festival" aufdem d!campus ab.Die neue CEBIT beginnt am 11. Juni als reiner Konferenztag fürEntscheider und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mitVorträgen und Veranstaltungen. Nach der Eröffnung durch Prof. DieterKempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, sprichtder aus den USA stammende Autor und Mitbegründer derVirtual-Reality-Technologie Jaron Lanier.Bis zum Beginn der Welcome Night am Abend werden im Verlauf desersten CEBIT-Tages als Sprecherinnen und Sprecher unter anderemJanina Kugel, Personalvorstand der Siemens AG, und Dr. Auma Obama,Adel B. Al-Saleh, neuer Chef von T-Systems, Amir Faintuch von Intel,Design-Professorin Gesche Joost, Fraunhofer-Präsident ReimundNeugebauer, Accenture-Chef Frank Riemensperger, Datev-Chef Dr. RobertMayr, Acatec-Präsident Dr. Dieter Spath, Atos-Chefin UrsulaMorgenstern und Gründer Andrew Filev über die digitaleTransformation, die Zukunft der Arbeit und die Herausforderung fürden Standort Deutschland diskutieren. Drei Bundesministerien sind indas Programm des ersten Tages eingebunden.Zur Welcome Night in völlig neuem Design und Setup in der Halle 11wird Ginni Rometty, President & CEO von IBM, zu den etwa 2 000geladenen Gästen sprechen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczekwird den CEBIT Innovation Award verleihen, BITKOM-Präsident AchimBerg und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil treten auf.Offiziell eröffnet wird die CEBIT dann von BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier.Am Dienstag, 12. Juni geht die neue CEBIT dann auch in denMessehallen richtig los. Autonome Fahrzeuge, Lufttaxis, humanoideRoboter, Lösungen mit Blockchain-Technologie, professioneller Einsatzvon Drohnen, intelligente Bahnsteigkanten, bahnbrechende frischeGeschäftsmodelle, neueste Anwendungen aus dem Internet der Dinge,Einsatzmöglichkeiten des superschnellen Mobilfunks 5G,Glasfasernetze, Software für die Organisation von Arbeit, dasSAP-Riesenrad, digitale Zwillinge, neue Rechenzentrums-Technologienund Security-Konzepte sowie Marslandschaften werden auf der neuenCEBIT zu erleben sein.Das d!talk-Konferenzprogramm sorgt während der CEBIT-Woche fürInformation, Inspiration und gibt Impulse für den Diskurs um Chancenund Herausforderungen der digitalen Transformation von Wirtschaft undGesellschaft. Zu den Feldern Artificial Intelligence, Internet derDinge, Blockchain, Customer Centricity, Women in Digital Business,Digital Health und Future Mobility sind eigene Summits geplant. Mehrals 600 Sprecher aus aller Welt werden erwartet. Unter anderem habenzugesagt: Marc Raibert, Gründer von Bosten Dynamics; Stacia Carr,Leiterin Engeneering bei Zalando; Chris Barton, Gründer von Shazam;Michael Bolle, Forschungschef von Bosch; Victor Meyer-Schönberger,Oxford Internet Institute und Josh Tetrick, Grüner von Just aus demSilicon Valley.Tagsüber sorgen DJs auf zwei Bühnen des d!campus für entspannteKlänge. Lounge-Ecken und Streetfood-Meile laden zum entspanntenNetzwerken ein. Abends gibt es dann Openair-Festival. Dienstagspielen die Giant Rooks aus Hamm, im Anschluss als Topact des erstenTages die schwedische Kultband Mando Diao. Am Mittwoch bringt NogaErez ihre neueste Musik aus Israel auf den d!campus, später gehörtdie Bühne dann Berufs-St.-Paulianer Jan Delay. Der Haupt-Act fürDonnerstag ist das Electro-House-Duo Digitalism, bekannt voninternationalen Festivals.Der letzte Tag der neuen CEBIT steht unter dem Motto "DigitalFriday". Mit speziellen Formaten werden weitere Zielgruppenangesprochen. Mehr als 1 000 Blogger und Influencer werden zurgrößten Influencer-Konferenz Deutschlands - der "Signals" - erwartet,die den gesamten Tag den neuen Marketingzweig aus unterschiedlichstenBlickwinkeln beleuchtet. Neben zusätzlichen Recruiting-Formatenwerden am Freitag auch Drohnen-Rennen veranstaltet. Für Entwicklerebenso wie für Entscheider aus kleinen und mittleren Betrieben werdenspezielle Formate umgesetzt.Wie noch nie wird auch die Stadt Hannover selbst zum Teil derCEBIT. Die gesamte Woche über wird die d!lounge auf dem zentralenPlatz in der Innenstadt, dem Kröpcke, eine Art Satellit der CEBIT aufdem Messegelände werden. Im eigens gebauten Straßencafe werden dieKeynotes der d!talk-Bühnen übertragen, nachmittags werden beim"Digitalen Kaffeeklatsch" digitale Alltagsthemen mit Talk-Gästendiskutiert. Für den Abend des CEBIT-Freitags ist von 18 Uhr an bisMitternacht die große Open-Air-Abschlussparty auf dem Kröpckegeplant. Emma Lenford, Munique und Tom Gregory spielen live, DJ FerryUltra legt auf und zudem wird noch ein Special Guest erwartet.Über die CEBITCEBIT 2018 - Business, Leads und Ideen. Der Dreiklang aus Messe,Konferenz und Networking-Event ermöglicht den 360-Grad-Blick auf dieDigitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Auf derMesseplattform d!conomy finden IT-Professionals und Entscheider ausUnternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was für dieDigitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung notwendig ist. BeimMesseformat d!tec dreht sich alles um Entwickler; Startups zeigendisruptive Geschäftsmodelle und Forscher zeigen Technologien vonmorgen und übermorgen. Auf den Konferenz-Bühnen von d!talk sprechenVisionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt. Dasemotionale Herzstück der CEBIT ist der d!campus mit Platz zumNetzwerken in Lounge-Atmosphäre, für Streetfood und Livemusik. Die CEBIT inszeniert Digitale Transformation neu - aber bei einem bleibt es: Es geht um Business und Leads, Leads, Leads! Die CEBIT 2018 startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- und Medientag, die Ausstellung beginnt am Dienstag, 12. Juni. Die Messehallen sind von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der d!campus bis 23 Uhr. Der CEBIT-Freitag geht von 10 bis 17 Uhr. Mit den CEBIT Events Worldwide bietet die Deutsche Messe ihren Kunden weitere Plattformen zur Geschäftsanbahnung in Zukunftsmärkten wie China, Australien, Thailand und Spanien.