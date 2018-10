Die neue B-Klasse mit klassischen Mercedes-Benz-Tugenden und frischem Auftritt (AUDIO)

Paris (ots) -Die 3. Generation des Kompaktwagens feiert auf dem PariserAutomobilsalon Weltpremiere.MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN DAIMLER-CHEF DR. DIETER ZETSCHEAnmoderation:Sportlicher und jünger: die neue Mercedes-Benz B-Klasse. Diedritte Generation des Sports Tourers feiert auf dem PariserAutomobilsalon Weltpremiere und stellt für den Stuttgarter Autobauereine ganz wichtige Messeneuheit dar. Schließlich ist der Mini-Vaneiner der großen Verkaufsschlager des Daimler-Konzerns. Jetzt kommtdie B-Klasse komplett neu auf den Markt - perfekt für die Familie.Vorstandschef Dieter Zetsche kommt richtig ins Schwärmen.O-Ton Dieter ZetscheIch glaube, dass es uns mit den Kompaktwagen gelungen ist,wirklich eine hervorragende Symbiose zwischen einerseits großerFunktionalität - mit den klassischen Mercedes-Tugenden wieüberragender Sicherheit - zu verbinden mit emotionalem Design, einemjungen, frischen Auftritt. Das gilt auch für die B-Klasse, wo dieFunktion noch mehr im Vordergrund steht. Der Erfolg gibt uns Rechtmit 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. Bisher ist es einsensationelles Ergebnis und wir sind sehr sicher, dass wir mit derneuen B-Klasse daran anschließen und die Zahl noch weiter nach obentreiben können. (0:38)Keine Frage, die B-Klasse ist ein Mini-Van, der aus demKompaktwagensegment heraussticht. Die Designer hatten den Auftrag,dass die neue B-Klasse optisch auffällt. Und das tut sie - mit einemlangen Radstand, einer leicht abgesenkte Dachlinie und großen Rädern:O-Ton Dieter ZetscheDie letzte Generation war ja sehr erfolgreich. Wir haben jetzt dasFahrzeug noch dynamischer gemacht, sportlicher im Auftritt. Abergleichzeitig noch funktionaler: Im Vordergrund steht dabei sicherlich"MBUX" - das neue Kommunikationszentrum, mit dem man im Mercedes mitder Sprache jetzt fast alles steuern kann, was einen interessiert.Das heißt, insgesamt sind wir jetzt ganz vorne im Wettbewerb in einemSegment, was für uns ganz wichtig ist. (0:31)Auch im Innenraum hat sich viel getan: Er ist geräumiger alsfrüher, das Fahrzeug ist zwar nicht höher als der Vorgänger, aberdennoch haben die Passagiere vorne wie hinten mehr Kopffreiheit.Dafür wurde die sogenannte Torso-Neigung verbessert, das heißt, mansitzt jetzt flacher und damit komfortabler. Das Design ist ähnlichavantgardistisch wie das der hochgelobten neuen A-Klasse. Apropos:Wer A sagt, muss auch B sagen. Als zweites Pkw-Modell erhält die neueB-Klasse das Multimediasystem MBUX, die Mercedes-Benz UserExperience. Ein intuitiv bedienbarer Touchscreen. Das System ist dankkünstlicher Intelligenz lernfähig und stellt sich auf den Mann oderdie Frau hinter dem Steuer ein: Es schafft so eine emotionaleVerbindung zwischen Fahrzeug, Fahrer und Passagieren. Und ganz großgeschrieben wird natürlich auch die Sicherheit auf S-Klasse- Niveau.Die neue B-Klasse hat auch durchgängig neue Motoren erhalten. ZumStart kommen fünf unterschiedliche Motorisierungen - zwei Benziner,drei Diesel - von 136 PS bis 190 PS. Effizienter denn je, sagt DieterZetsche:O-Ton Dieter ZetscheWir haben sowohl was die Diesel-, als auch die Otto-Motorenangeht, völlig neue Aggregate, mit denen wir hervorragende Werteerreichen können. Klar ist, dass der Diesel-Motor nach den neuenVorgaben beste Emissionswerte erfüllt, gleichzeitig aber imCO2-Verbrauch weiterhin natürlich Benchmark setzt. (0:20)Abmoderation:Die neue B-Klasse feiert heute (2. Oktober) ihre Weltpremiere aufdem Pariser Automobilsalon. Anfang Dezember kann sie bestellt werden,in die Showrooms rollt der neue Kompakte dann im Februar kommendenJahres.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Koert Groeneveld, 0711 17-92311Mercedes-Benz, Christoph Sedlmayr, 0711 17-91404Mercedes-Benz, Jürgen Wessolly, 0711 17 - 58304all4radio, Andreas Albrecht, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell