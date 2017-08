Der neue BMW i3, der neue BMW i3s / Frische Kraft für pure Fahrfreude (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Auf dem Weg in eine neue Ära der Mobilität gibt der BMW i3 dieRichtung vor. Er ist ein weltweit bekanntes Symbol für Fahrfreude,Nachhaltigkeit und intelligente Vernetzung im urbanenVerkehrsgeschehen und wurde so zum meistverkauften Elektrofahrzeug imPremium-Kompaktsegment. Zusätzlichen Schwung auf seinem Erfolgskurserhält der BMW i3 jetzt nicht nur mit frischen Design-Akzenten,innovativen Ausstattungsmerkmalen und neuen digitalen Services,sondern auch mit einer zusätzlichen Modellvariante. Denn parallel zurNeuauflage des ersten von Beginn an für reine Elektromobilitätkonzipierten Premium-Automobils geht der BMW i3s an den Start. Miteiner gesteigerten Motorleistung, einer spezifischenFahrwerkstechnik, spürbar dynamischeren Fahreigenschaften undeigenständigen Designmerkmalen verkörpert er die unvergleichlichsportliche Fahrfreude eines Elektrofahrzeugs der BMW Group aufbesonders intensive Weise. Mit einem rein elektrischen und damitlokal emissionsfreien Fahrerlebnis auf Premium-Niveau und mitVernetzungs-Technologie in einer neuen Dimension repräsentieren beideModelle die Zukunft der urbanen Mobilität.Der BMW i3 ist bereits seit 2014 das europa- und weltweitmeistverkaufte Premium-Elektrofahrzeug seiner Klasse. In Deutschlandführt er ebenfalls seit 2014 auch im Gesamtsegment derElektrofahrzeuge die Zulassungsstatistik an. BMW i begeistert darüberhinaus nicht nur mit visionären Elektrofahrzeugen und inspirierendemDesign, sondern auch mit innovativen Mobilitätslösungen und einerwegweisenden Premium-Charakteristik, die sich stark überNachhaltigkeit definiert. Mit diesem Angebot und mit ihremganzheitlichen Konzept, das den gesamten Lebenszyklus von derRohstoffgewinnung über die Fertigung und den Betrieb der Fahrzeugebis zu ihrem späteren Recycling berücksichtigt, hat sich die MarkeBMW i als Pionier für zukunftsweisende Mobilität etabliert.