Die neue Art der Luftdichtung: sprüh- und streichbare Flüssigfolie von pro clima (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Produktinnovation überzeugt durch zahlreicheAnwendungsmöglichkeitenWer sagt eigentlich, dass die Luftdichtungsfolie immer als Bahnvon der Rolle kommen muss? Mit AEROSANA VISCON gibt es jetzt eineflüssige Dampfbrems- und Luftdichtungsebene, die man direkt auf diezu dichtenden Flächen aufsprüht. Beim Trocknen verwandelt sich dieAcryldispersion dann in eine strapazierfähige, nahtlose undelastische Schutzschicht. Als Untergründe kommen alle bauüblichenOberflächen wie unverputztes Mauerwerk, poröse Plattenwerkstoffe oderauch Bahnen infrage. Dank ihres feuchtevariablen sd-Werts eignet sichAEROSANA VISCON sowohl für die Luftdichtung innen als auch für dengeschützten Außenbereich. Die Sprühfolie ist wasserbasiert und hat imEmissionstest beste Werte erzielt.Das Verarbeiten von AEROSANA VISCON mit sogenannten Airlessgerätenmag für manchen Handwerker zunächst ungewohnt sein. "Die meistenwollen aber gar nicht mehr aufhören, wenn sie es einmal probierthaben", berichtet Jens-Lüder Herms. Er arbeitet in der Forschung undEntwicklung beim Luft- und Winddichtungsspezialisten Moll pro clima,der die innovative Sprühfolie entwickelt hat. Außer mit seinereinfachen Anwendung dürfte das neue Produkt bei den Verarbeitern vorallem durch seine vielseitige Verwendbarkeit punkten. AEROSANA VISCONeignet sich nicht nur zum Abdichten in der Fläche. auch sichereBauteilanschlüsse lassen sich problemlos herstellen. Sogar derEinsatz als Haftgrundierung auf rauen oder staubigen Untergründen istmöglich. Und wer gerade kein Spritzgerät zur Hand hat, trägt diepastöse Masse ganz einfach mit dem Pinsel auf.Die gebrauchsfertige Acryldispersion ist ab sofort in Gebinden mit10 Litern Inhalt im Handel erhältlich. Diese reichen abhängig vonUntergrund und Auftragsdicke für eine Fläche von 10 bis 15Quadratmetern. Beim Trocknen schlägt die Farbigkeit der Masseübrigens von blau nach schwarz um. Dann kann die Folienschicht auchüberstrichen, überputzt oder mit pro clima Klebebändern überklebtwerden.