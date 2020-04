Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Stuttgart (ots) - Nach einer kompletten Überarbeitung präsentiert sich die AUTO MOTOR UND SPORT APP in neuem Design moderner, bedienungsfreundlicher und schneller als je zuvor. Im Vordergrund stehen künftig individuell auf den einzelnen Nutzer zugeschnittene Themen.Zentrales Element der AUTO MOTOR UND SPORT APP ist die neue "Mein AMS"-Funktion. Die Nutzerinnen und Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Interessenfelder individuell zusammenzustellen und so die App thematisch an ihre Bedürfnisse anzupassen.Auch die Nutzerführung geht neue Wege. Das klassische "Burger-Menü", das über einen Button in der Kopfleiste angewählt werden musste, ist einer direkten Tab-Navigation gewichen. Der gewünschte Inhalt kann somit schneller und einfacher aufgerufen werden.So können sich die Nutzerinnen und Nutzer noch einfacher und weiter kostenlos durch die verschiedenen automobilen Themenwelten bewegen.Weitere Höhepunkte der App:- Podcasts: Die beliebten Podcasts von AUTO MOTOR UND SPORT sind künftig direkt auf der Startseite der App erreichbar. - Favoriten: Markieren Sie Ihre Beiträge, um diese zu einem späteren Zeitpunkt oder auf einem anderen Gerät lesen zu können. - Formel 1: Immer up-to-date: Die Rubrik Formel 1 bietet die spannendsten und aktuellsten Informationen aus dem Formel-1-Zirkus. Wenn die Saison startet, können Sie sich außerdem über einen Liveticker, Statistiken zur aktuellen Fahrer- und Teamwertung, Übersichten der Teams und Fahrer sowie einen Rennkalender informieren. Außerdem gibt es fundierte Analysen zum Renngeschehen.Die AUTO MOTOR UND SPORT APP gibt es im App Store für iPhones sowie im Google Play Store für Android-Smartphones kostenlos zum Download.Pressekontakt:Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.de http://www.motorpresse.dehttp://www.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133390/4566130OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORTOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell