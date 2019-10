Der neue Action-Thriller Treadstone mit Emilia Schüle startet exklusiv bei Amazon Prime Video im Januar 2020 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

München (ots) -Treadstone erzählt die Entstehungsgeschichte des CIA BlackOps-Programms aus der Welt von Jason Bourne- Alle Episoden der ersten Staffel werden im Januar 2020 exklusivbei Prime Video starten- Der erste Trailer ist ab sofort verfügbarDie streng geheime, hochgefährliche Welt der CIA-Operationen ausdem Bourne-Universum kommt zu Amazon Prime Video. Die erste Staffeldes Action-Thrillers Treadstone startet im Januar 2020 exklusiv beiAmazons Video-Streaming-Service. Die Produzenten des Bourne-Franchiseentführen mit der Serie Prime-Mitglieder in die Welt von OperationTreadstone, dem berüchtigten, verdeckten Black Ops-Programm der CIA,das Verhaltensmodifizierung nutzt, um Rekruten in fastübermenschliche Attentäter zu verwandeln - von seinerEntstehungsgeschichte bis hin zu den heutigen Missionen.Die erste Staffel von Treadstone folgt Schläferagenten auf derganzen Welt, die auf mysteriöse Weise "erweckt" werden, um ihretödlichen Missionen wieder aufzunehmen. Zum Cast gehören unteranderem die deutschen Schauspielerinnen Emilia Schüle und GabrielleScharnitzky sowie Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, BrianJ. Smith, Hyo Joo Han und Michelle Forbes.Erste Einblicke zu Treadstone finden Sie im ersten Teaser-Trailer:https://youtu.be/QfVoBw7PuVM"Unsere Kunden auf der ganzen Welt lieben die Bourne-Filme und esist aufregend, mitzuerleben, wie das Franchise mit Treadstone denSchritt in die Serienwelt wagt", sagt Brad Beale, Vice President ofWorld Wide Content Licensing bei Prime Video. "Prime-Mitglieder sindvon Shows voller Action und Intrigen begeistert, wie Tom Clancy'sJack Ryan und unserem Anti-Superhelden-Hit The Boys. Wir sind davonüberzeugt, dass Treadstone das Angebot bei Prime Video ab 2020großartig ergänzen wird."Treadstone wird von Tim Kring (Heroes) entwickelt, der auch alsExecutive Producer fungiert. Weitere Executive Producer der Seriesind Ben Smith und Jeffrey Weiner (Bourne-Franchise). Treadstone wirdvon UCP produziert und feiert im Januar 2020 exklusive Premiere inmehr als 200 Ländern und Regionen bei Prime Video. In den USA startetdie Action-Thriller-Serie am 15. Oktober auf USA Network.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell