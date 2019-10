Der neue Abarth 695 70° Anniversario war der große Star der Abarth Days 2019 (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Die neue Sonderedition Abarth 695 70° Anniversario, von der 1949Stück produziert werden, wurde im Rahmen der Abarth Days 2019vorgestellt - Europas größtem Treffen der Fans der Marke mit demSkorpion im Logo.- Der neue "Spoiler ad Assetto Variabile", der im FCA-Windkanalgetestet wurde, feiert in diesem Fahrzeug sein Debüt: Erverbessert den Grip und die Stabilität des Fahrzeugs bei hohenGeschwindigkeiten.- Mit der Einführung des neuen Modells aus dem Hause Abarth gehtein Kampagnenvideo einher, das den Geist des Gründers, dieErfolgsgeschichte der Marke und den 695 70° Anniversariohervorhebt.Die neue Abarth 695 70° Anniversario Sonderedition wurde amvergangenen Wochenende in Mailand vorgestellt, um das 70-jährigeBestehen der Marke Abarth & C. zu feiern und dem Einfallsreichtumihres Gründers Carlo Abarth (1908-1979) zu gedenken. Carlo Abartherkannte als Erster das Potential der technischen Aufrüstung vonSerienfahrzeugen.Die neue Limited Edition wird - passend zum Gründungsjahr - ineiner Auflage von nur 1949 Exemplaren hergestellt und ist daswichtigste der während des Jubiläumsjahres präsentiertenTribute-Modelle. Die neue Limited Edition ist den Liebhabern derMarke mit dem Skorpion im Logo gewidmet. Vorgestellt wurde dieseseinmalige Fahrzeug während der Abarth Days 2019, Europas größtemTreffen der Abarth Enthusiasten. Bis zum 6. Oktober fand es imfuturistischen Milano Innovation District (MIND) statt. Der Abarth695 70° Anniversario ist eine spannende Überraschung für die vielenTeilnehmer, die sich im neuen Wissenschafts-, Kunst - undInnovationspark versammeln, um die ersten 70 Jahre der automobilenLegende zu feiern.Der neue Abarth 695 70° Anniversario ist mit dem neuen "Spoiler adAssetto Variabile" ausgerüstet - dieser ist das Ergebnis gezielterArbeit im FCA-Windkanal in Orbassano (Turin). Die Ingenieure vonAbarth verfolgten dabei das Ziel, die Aerodynamik des Autos zuverbessern. Der Spoiler erhöht den Grip bei unterschiedlichenStrecken, sorgt somit für mehr Speed und ein Plus an Stabilität imGrenzbereich. Mit einem Wort: Das Feature erhöht dasLeistungspotential. Deshalb ist der neue "Spoiler ad AssettoVariabile" auch eine Hommage an das Konzept des Gründers. Denn CarloAbarth strebte nach der maximalen, dauerhaft abrufbaren Leistung. Erstrebte nach innovativen, technischen Lösungen. Dieses permanenteForschen am jeweils machbaren Optimum machte ihn zu einem Pionier undVisionär hinsichtlich der technischen Aufrüstung vonStraßenfahrzeugen.Der neue Abarth 695 70° AnniversarioDer Abarth 695 70° Anniversario ist sowohl für Sammler als auchfür Liebhaber kompromissloser Leistung und Sportlichkeit gedacht. Erüberzeugt auch dank des neuen Heckspoilers, der mit seinemSkorpion-Emblem einen direkten Bezug zur Welt des Motorsports und zurextrem erfolgreichen Rennhistorie von Abarth herstellt. Der Spoilerist, wie im Rennbetrieb, manuell einstellbar: In der Box können dieMechaniker den Winkel des Spoilers justieren - und das funktioniertauch beim 695 70° Anniversario: Denn der "Spoiler ad AssettoVariabile" lässt sich auf 12 unterschiedlichen Positionen arretieren,die Neigung kann von 0° bis 60° eingestellt werden. In der maximalenNeigungsposition (60°) erhöht der Spoiler bei einer Geschwindigkeitvon 200 km/h die aerodynamische Belastung um bis zu 42 Kilogramm.Dies sorgt für eine hervorragende Fahrdynamik und ein stabileresVerhalten bei hohen Geschwindigkeiten, insbesondere auf schnellenStrecken mit unterschiedlichem Belag.Das hilft beim Fahren durch langgezogene Kurven, etwa der auf demVallelunga Circuit: Bei der legendären Curvone kann der Fahrer mitHilfe des "Spoiler ad Assetto Variabile" die Zahl der Lenkkorrekturenum fast 40 Prozent reduzieren. Um ein solches technisches Niveaudauerhaft zu erreichen, wurde der neue Abarth 695 70° Anniversariosüdlich von Turin, im großen FCA-Windkanal von Orbassano, getestet.Das Zentrum wurde in den siebziger Jahren erbaut und wird seitdemständig aktualisiert. Um das Maximum zu ermöglichen, will man stetsdie neuesten Technologien einsetzen. Der FCA-Windkanal ist einer derwenigen in Europa und der einzige in Italien, der umfassende Testsund hohe Luftgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h ermöglicht. Zielwar es von Anfang an, die Aerodynamik jedes Modells zu optimieren,indem die Bewegung des Autos in Bezug auf den Wind simuliert wird -unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. In diesemKompetenzzentrum wurde nun auch der "Spoiler ad Assetto Variabile"des Abarth 695 70° Anniversario getestet. Seine Eigenschaften wurdenin allen möglichen Konfigurationen und unter den verschiedenenTrimm-, Geschwindigkeits- und Gierwinkeloptionen geprüft undkonsequent durchentwickelt.Das Erscheinungsbild des neuen Abarth 695 70° Anniversariozeichnet sich ferner dadurch aus, dass er einige ikonischeStilelemente der Vergangenheit und Gegenwart aufgreift, wie zumBeispiel die aktive Record Monza Auspuffanlage. Diese sorgt für denunverwechselbaren Klang. Außerdem ist die neue, grüne LackierungMonza 1958 eine Hommage an die Farbe der ersten 500 Abarth, diedamals, vor 61 Jahren, in Monza sechs internationale Rekordeaufstellten. Die vielen Details in Campovolo Grau, darunter der"Spoiler ad Assetto Variabile", das Body Kit, die vorderen undhinteren DAMs und die Spiegelkappen runden das "klassische"Sportpaket ab. Campovolo Grau wird auch für den Skorpion-Sticker aufder Motorhaube und den karierten Aufkleber auf dem Dach verwendet.Die 17-Zoll- Leichtmetallfelgen Supersport und die berühmten,leuchtend roten Brembo-Bremssättel gehören ebenfalls zurStandardausstattung. Die leistungsstarke Brembo-Bremsanlage mitVierkolben-Aluminium-Bremssätteln und 305-mm-Scheiben vorne,beziehungsweise mit 240-mm-Scheiben hinten, sorgen für besteVerzögerungswerte auch im Grenzbereich.Die gleiche Sportlichkeit findet sich im Cockpit wieder: Neue,exklusive "Tricolore"-Sitze von Sabelt wurden speziell für dieseSonderedition entwickelt. Die Rennerfahrung der Marke wird auch durchdie Logos auf den Sitzen dokumentiert: In altmodischer Schrift undmit einem Vintage-Emblem des Skorpions wird die Tradition einer derberühmtesten Marken Italiens eindrucksvoll dokumentiert.Im Cockpit befindet sich eine nummerierte Tafel für jede der 1949hergestellten Einheiten, die aus jedem Abarth 695 70° Anniversarioein echtes Sammlerstück macht.Der neue Abarth 695 70° Anniversario ist mit dem stärkstenTriebwerk der Baureihe ausgestattet. Der 1,4-Liter-Turbomotor leistet132 kW (180 PS) und bei 3000 Umdrehungen pro Minute ein Drehmomentvon 250 Nm auf die Straße. Der Top Speed liegt bei 225 km/h - bei auf0° stehendem Spoiler. In nur 6,7 Sekunden beschleunigt das Auto ausdem Stand auf 100 km/h. Kurz gesagt: Der Abarth 695 70° Anniversarioist die perfekte Kombination aus Motor-Power und aerodynamischerLeistung.Für den Sportfahrer besteht kein Mangel an Konnektivität: AppleCarPlay* und Google Android AutoTM * gehören im UconnectTM7-Zoll-HD-System genauso zum Standard wie Navigation und DAB. DasInfotainment-System verfügt über einen HD-Screen und AbarthTelemetry, eine integrierte Anwendung zur Leistungsmessung. Außerdemsind Klimaautomatik, DRL, LED-Nebelscheinwerfer und spezielleFußmatten serienmäßig.Tuning im Geiste von Carlo AbarthCarlo Abarth wurde am 15. November 1908 in Wien geboren underzielte in der Welt des Motorsports einmalige Erfolge. Diese warendas Ergebnis eines akribischen Engagements für die Motorenentwicklungund eines wahrhaft erstaunlichen Talents. Roller, Fahrräder,Motorräder mit und ohne Beiwagen - der junge Mann liebte alles, wasman fahren konnte. Für ihn war es das Wichtigste, die Fahrzeugezerlegen, reparieren und ihre Leistung verbessern zu können. Sowickelte Carlo Abarth schon im zarten Alter von elf Jahren einenLedergürtel um die Räder seines Rollers, um die Reibung mit demAsphalt zu verringern und die größeren Kinder der Nachbarschaft beiihren Wettbewerben zu schlagen. Neun Jahre später erzielte er seineersten Erfolge im Team Motor Thun. Seine Begabung für den Rennsportund ein angeborenes Gespür für Technik sorgten dafür, dass er schon1930 ein erstes, unter seinem Namen individualisiertes Motorradproduzierte.Unglücklicherweise zwang ihn ein schwerer Unfall aus einem Rennenin Linz, das Motorradfahren aufzugeben. Aber Carlo Abarth verlornicht die Entschlossenheit, er wollte weiterhin seine eigenen Grenzenerweitern - und er fuhr weiter, von nun an aber mit Beiwagen. Einsolches Fahrzeug machte er berühmt, als er 1934 ein 1.300 Kilometerlanges Rennen gegen den Orient-Express fuhr und den berühmten Zugbesiegte. Dieser Triumph markierte den Neuanfang für Carlo Abarth.1945 übersiedelte er nach Meran und wurde italienischer Staatsbürger.Nach einer kurzen Anstellung bei Cisitalia gründete er am 31. März1949 gemeinsam mit dem Rennfahrer Guido Scagliarini Abarth & C. Ihrerstes Auto war der vom Fiat 1100 abgeleitete 204A. Das Fahrzeugerregte am 10. April 1950 besondere Aufmerksamkeit, weil derlegendäre Tazio Nuvolari damit auf Sizilien sein letztes Rennen fuhr- und es auch gewann. Seitdem wurden im Zeichen des Skorpionskontinuierlich Siege eingefahren und Rekorde aufgestellt,revolutionäre Tuning-Kits und legendäre Technik entwickelt. EinBeispiel: Es war im Jahr 1962, als Carlo Abarth beschloss, den Abarth1000 mit offener Heckhaube zu fahren, um die Motorkühlung zuverbessern. Aber er erkannte bald die aerodynamischen Folgen dieserModifikation. So entwickelte er 1966 einen echten Spoiler. Er wareiner der ersten, der Rennwagen mit Heckspoiler ausstattete, um dieaerodynamischen Vorteile zu nutzen. Dieser Innovation zollt der neueAbarth 695 70° Anniversario Tribut.Ein aufregendes Kampagnenvideo würdigt das Genie des Carlo AbarthDie Einführung des neuen Abarth 695 70° Anniversario wird voneiner Kommunikationskampagne von Independent Ideas begleitet. Daseindrucksvolle Video feiert das 70-jähriges Bestehen von Abarth,indem es das außergewöhnliche Leben des Gründers nacherzählt und mitder Jetztzeit verbindet. Die Zuschauer werden von einer schnellenBildsequenz angezogen, die die drei berühmten Heldentaten von CarloAbarth illustriert - und diese sind mit den Werten der Marke bisheute verknüpft. Dafür stehen im Film die Fahrzeuge, die imJubiläumsjahr mit dem Skorpion-Logo veredelt werden.Das Video beginnt mit dem angehenden Genie Carlo, der 1918 seinenRoller modifizierte, um seine ersten Rennen auf den Straßen von Wienzu gewinnen. Die gleiche Suche nach Leistung findet sich im neuen 595Pista, einem außergewöhnlichen Modell, das mit der neuen Record MonzaAbgasanlage mit aktivem Ventil ausgestattet ist - und in dem dieKoni-Hinterradaufhängung mit FSD-Technologie für hervorragendeStraßenlage, optimales Handling und mehr Sicherheit sorgt.Das Bild wechselt und die Zuschauer werden in das Jahr 1934zurückgeschickt. Damals sorgte der ehrgeizige junge Mann fürSchlagzeilen, weil er mit Motorrad und Beiwagen den Orient-Expressauf der Strecke von Ostende nach Wien bezwang. Die Verbindung zumHier und Jetzt wird mit einer aufregenden Perspektive des Abarth 595esseesse hergestellt. Diese aktuelle Sonderedition spiegelt dieHaltung des Gründers deutlich wider: Der Name "esseesse" bezieht sichauf Carlo Abarths berühmtes Tuning-Kit der sechziger Jahre.Ein weiterer Zeitsprung - und der Zuschauer befindet sich inCarlos Abarths Garage. Man schreibt das Jahr 1962, und der Abarth1000 gewinnt praktisch überall. Das Auto überquert die Ziellinie mitder legendären offenen Heckklappe. So leitet Abarth die Motorwärme abund beeinflusst die Aerodynamik positiv. Es ist tatsächlich einer derersten Heckspoiler im Rennsport, der - von der offenen Klappeabgeleitet - 1966 zum Einsatz kommt. Die Szene ändert sich wieder undwir sehen einen schnell fahrenden Abarth 695 70° Anniversario mitangehobenem Heckspoiler. Diese Special Edition ist die neuesteHommage an das Erbe. Und wie alle Fahrzeuge, die aktuell im Zeichendes Skorpions gebaut werden, transportiert es den Geist des Gründersmit modernsten Mitteln weiter.Der von Alessio Fava für die Haibun Production Company inszenierteFilm endet mit dem neuen Claim "Let's play forever", der in diesemFestjahr den zeitlosen, sportlichen Geist der Marke zusätzlichunterstreicht.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräteim Internet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sindgeschützte Marken der Google Inc.VerbrauchswerteAbarth 595 Pista 1.4 T-Jet 121 kW (165 PS), 6,8 (MT)/6,7 (MTA) l/100km**, 155 (MT)/153 (MTA) g/km**Abarth 595 esseesse 1.4 T-Jet 132kW (180 PS), 6,8 (MT)/6,7 (MTA)l/100 km**, 155 (MT)/153 (MTA) g/km**Abarth 695 70° Anniversario 1.4 T-Jet 132kW (180 PS), 6,8 (MT)/6,7(MTA) l/100 km**, 155 (MT)/153 (MTA) g/km**** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km/kg/100 km) nach RL80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km). 