14.9.2018 Uhr in SWR2, 12.9.-24.9.2018 im ARD-Hörfunk / mitKaroline Eichhorn, Ueli Jäggi, Matti Krause, Holger Kunkel, LisaHrdina u. a."Handicap 55", der neue ARD Radiotatort des SWR, spielt imStuttgarter Pflegemilieu. Die Profilerin Nina Brändle (KarolineEichhorn) und ihr Kollege Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) werden zueiner Frau gerufen, die nahe einer Hochhaussiedlung erstochen aneinem Bachufer liegt. Es handelt sich um die 55-jährige Maria AnnetteAnders, Pflegerin in einer Wohnanlage für körperlich Behinderte. Werkönnte ein Interesse an ihrem Tod haben? Der Hörspielkrimi von HugoRendler ist am Freitag, 14. September 2018 um 22:03 Uhr in SWR2 sowievom 12. bis 24. September 2018 im ARD-Hörfunk zu hören. Regie führteAlexander Schuhmacher. Die Dramaturgie hatte Ekkehard Skoruppa.Produktion: SWR 2018.Eine doppelte Unstimmigkeit führt die Ermittler Brändle undFinkbeiner in "Handicap" bald auf eine erste Fährte. Denn auch dieSpastikerin Lotte Remmert wird von ihr betreut. Einerseits drohen dersonst liquiden 60-Jährigen ernste Probleme, weil die Heimleitung seitWochen kein Geld mehr von ihrem Konto einziehen kann. Andererseitsfinden sich in der Wohnung der ermordeten Pflegerin eine Menge teurerSchuhe, die so gar nicht ins Bild einer bescheidenen und geschätztenPflegerin passen wollen. Führte die Tote ein Doppelleben? Es beginntein Puzzlespiel, in dem Frust und Angst, aber auch Träume undHoffnungen eine wichtige Rolle spielen.Autor Hugo RendlerHugo Rendler, geboren 1957 in Stühlingen/Südschwarzwald, hat alsfreier Autor zahlreiche Hörspiele für DRS Zürich, RB und SWRverfasst. Daneben schreibt er Romane, Theaterstücke und Drehbücher,u. a. für "Die Fallers". Für SWR2 sind bereits mehrere ARD RadioTatorte entstanden. Etliche seiner Hörspiele wurden ausgezeichnet, u.a. mit dem Zonser Hörspielpreis.Sendetermine im SWR HörfunkFreitag, 14. September 2018, 22:03 Uhr, SWR2 Sonntag, 16.September 2018, 21:03 Uhr, SWR4 Baden-Württemberg (Zweitsendung)"Handicap 55" steht nach Ausstrahlung ein Jahr lang als Downloadauf www.radiotatort.ARD.de sowie in der Smartphone-App "ARDAudiothek" zur Verfügung. Auch als Podcast abonnierbar!Zehn Jahre ARD Radio Tatort (2008-2018) Mit 600.000 Downloads proMonat und ebenso vielen Hörern on air ist der ARD Radio Tatort dieerfolgreichsten Hörspielreihe im deutschen Rundfunk. Seit der erstenAusgabe im Januar 2008 sind annähernd 120 Originalhörspieleentstanden, geschrieben von renommierten Autoren wie John von Düffel,Tom Peukert, Fred Breinersdorfer, Robert Hültner, Hugo Rendler u. a.Beteiligt sind die Hörspielredaktionen aller neunLandesrundfunkanstalten der ARD; im monatlichen Wechsel stellen sieein neues Kriminalhörspiel vor, stets mit eigenen Ermittlern in sehrverschiedenartigen, oft regional geprägten Fällen. DasARD-Gemeinschaftsprojekt geht auf die Initiative des SWR-DramaturgenEkkehard Skoruppa zurück. "Handicap 55" ist einer von zwei Fällen,die der SWR im zehnten Jahr der Sendereihe produziert.Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Alle Sendetermineund weitere Informationen: www.radiotatort.ARD.de Informationen,kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/radiotatorthandicap