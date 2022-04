neubau kompass kündigt neues Kapitalanlage-Portal an

München (ots) -In der heutigen Zeit stellen sich viele Menschen die Frage, wie sie ihr Geld am besten und sichersten anlegen. Dabei spielen Immobilien eine große Rolle. Der Trend ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und wird auch zukünftig ein wichtiger Eckpfeiler sein, um eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften. Aus diesem Grund hat die neubau kompass AG ein neues Portal entwickelt, um entsprechende Neubau-Wohnimmobilien für Kapitalanleger anzubieten. Das neue Portal wird im Juni 2022 starten."Mit unserem neuen Portal für Kapitalanlagen gehen wir den nächsten Schritt. Wir werden weiter kontinuierlich an der Verbesserung unseres Online-Angebots arbeiten, um für unsere Kunden der beste Partner rund um Immobilien zu sein", so neubau kompass Vorstand Tobias Sattler."Viele Kunden profitieren bereits von der Bereitstellung unserer Dienste auf neubaukompass.de. Mit dem neuen Portal runden wir unser Angebot weiter ab. Es wird künftig möglich sein, aktuelle Kapitalanlageobjekte in Deutschland zu finden und direkt Kontakt zu den entsprechenden Verkäufern aufzunehmen. Dabei liegt das Augenmerk darauf, Objekte für unterschiedlichste Kundeninteressen zu zeigen. So wird der Neueinsteiger auf dem Markt für Kapitalanlage-Immobilien ebenso seine Auswahl treffen können, wie jemand, der schon länger in diesem Segment unterwegs ist. Flankiert wird das Portal von Ratgeber-Beiträgen und Hintergrundinformationen", ergänzt Vorstand Sebastian Bruns."Wir freuen uns darauf mit unseren Partnern diesen neuen Service bereitzustellen und dazu beizutragen, dass Interessenten schnell und einfach Ihr gewünschtes Kapitalanlageobjekt finden. Unser Vertriebs- und Content-Team steht im regen Austausch mit unseren Partnern, um für den Start ein umfangreiches Angebot präsentieren zu können", sagt Vorstand und Gründer Udo Sauer.Über neubau kompass - neubaukompass.deGegründet 2008 in München, hat sich neubaukompass.de vom ersten webbasierten Immobilienportal für Neubauprojekte zur Nummer 1 für Neubau-Wohnimmobilien und Bauträgerprojekte in Deutschland entwickelt. Neben dem erfolgreichen Online-Portal bietet das Unternehmen in verschiedenen Metropolen Deutschlands auch seinen Marktüberblick als gedrucktes Immobilien- und Lifestyle Magazin und stellt sowohl Kunden als auch Lesern damit eine weitere Schnittstelle zur Immobilienvermittlung und zum Immobilienerwerb zur Verfügung.Pressekontakt:neubau kompass AGRedaktionsleitungJulia NiewöhnerTel. (089) 4520672-25info@neubaukompass.dewww.neubaukompass.deOriginal-Content von: neubau kompass AG, übermittelt durch news aktuell