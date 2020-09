Die neu vorgestellte Veilish-Stoff-Fensterfolie verbindet Komfort und Design mit Privatsphäre

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - SIPOS, der Hersteller von Innenausstattungsfolien, hat vor kurzem eine neue Gewebe-Innenausstattungsfolie mit dem Namen Veilish auf den Markt gebracht. Veilish ist eine selbstklebende und bedruckbare Gewebefolie, die aus Gründen der Privatsphäre an Fenstern angebracht werden kann. Sie ist viel einfacher zu verarbeiten als die weit verbreiteten Folien aus Kunststoff. Darüber hinaus ist es aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt und erfüllt sowohl die Anforderungen an die Privatsphäre als auch an die Innenausstattung, was es weltweit beliebt macht.Die Benutzerfreundlichkeit beim Ein- und Ausbau ist der größte Vorteil der Veilish-Gewebefolie für Fenster. Luftblasen, die sich bei der Anwendung bilden, waren das Hauptproblem aller PVC-Vinylfolien, die in der Vergangenheit weit verbreitet waren. Da Veilish jedoch aus Stoff hergestellt ist, wird die Luftblasenbildung vollständig verhindert. Darüber hinaus kann es in gewünschte Formen und Größen geschnitten und wie ein Aufkleber verwendet werden. Es haftet stark an der Oberfläche, hinterlässt aber nach der Entfernung keine Rückstände. Dank der einfachen Anwendungsmethode ist kein Fachinstallateur erforderlich, und da es von jedermann leicht zu bedienen ist, ist die Benutzerzufriedenheit hoch.Veilish ermöglicht auch in Bezug auf das Design eine breite Palette von Anwendungen. Dieser Stoff vermittelt ein natürliches Gefühl und kann nicht nur luxuriöse Innenräume schaffen, sondern, da er bedruckbar ist, erlaubt er jedem, sein Wunschmuster zu kreieren. Die Innenfolie von Veilish hat die HP Latex-Zertifizierung erhalten und ist mit HP Latex-Druckern kompatibel. Zusätzlich zu HP Latex kann es mit Lösungsmittel-, UV- und Offsetfarben bedruckt werden, so dass es möglich ist, jedes gewünschte Design frei zu gestalten.SIPOS, die Marke, die Veilish entwickelt hat, strebt unter dem Motto "Dress Your Space" nach einem Unternehmenswert der Herausforderung, Ihrer Umgebung Einzigartigkeit zu verleihen. Parker, der Direktor von Sipos, sagte: "Wie aus dem Firmenmotto hervorgeht, können unsere Kunden sowohl ihre Privatsphäre schützen als auch kreativ sein, während sie unser neuestes Produkt Veilish verwenden" und fügte hinzu: "Das Ziel von Veilish ist es, Menschen jeden Alters dabei zu helfen, ihre eigenen Designs zu entwerfen, um ihren Raum auf die bequemste Art und Weise zu gestalten." Veilish hat weltweit begeisterte Kritiken erhalten und wird aktiv in der ganzen Welt verkauft.SIPOS Offizielle Website: www.sipos.kr (http://www.sipos.kr/)Veilish Offizielle Website: www.veilish.net (http://www.veilish.net/)Veilish Instagram: https://www.instagram.com/veilish_official/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276853/EPR.jpgPressekontakt:Wonjae Leeleewj1330@goldocean.co.kr+82-2-70-7011-3611Original-Content von: SIPOS, übermittelt durch news aktuell