Das neu eingeführte SOS-Shirt von LILYSILK kommt bei modernen Frauen sehr gut an

Los Angeles, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat das SOS-Shirt als Teil ihrer Frühjahrskollektion 2022 auf den Markt gebracht. Das brandneue Design hat sich sofort einen festen Platz in den Kleiderschränken moderner Frauen erobert.Die Abkürzung steht für „Silk Oversize Style", das SOS-Shirt (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-sos-shirt.html) ist eine moderne Variante des klassischen und meistverkauften Shirts von LILYSILK, dem Basic-Seidenhemd mit verdeckter Knopfleiste (https://www.lilysilk.com/us/22mm-basic-concealed-placket-silk-shirts.html). Es ist aus Seiden-Charmeuse gefertigt und in den Farben Lilienweiß und Marineblau erhältlich. Der drapierte Hemdzipfelsaum ist von der Herrenmode inspiriert und die größeren Armausschnitte sorgen für einen lockeren Sitz. Das Shirt bietet die passende Leichtigkeit für das Büro, einen legeren Abend und alles dazwischen. Es kann leicht mit einem Blazer, über einem Rollkragenpullover oder einfach so getragen werden.Das SOS-Shirt wurde von den Kundinnen begeistert aufgenommen, die seine unendliche Vielseitigkeit und seine seidig-weiche Passform in den höchsten Tönen loben. Es sieht nicht nur an kleinen und großen Personen gut aus, sondern eignet sich auch für die unterschiedlichsten Anlässe. Eine Kundin bezeichnete es sogar als „neues Grundnahrungsmittel für den Kleiderschrank".„Als ikonisches Design für die moderne Frau verleiht das SOS-Shirt seiner Trägerin einen sofortigen 'It-Girl'-Charakter", so David Wang, CEO von LILYSILK. „Sie können es für das Büro in die Hose stecken, den übergroßen Schnitt für einen Alltagslook nutzen oder es sogar als Nachthemd tragen. Es ist mühelos elegant!"LILYSILK veranstaltet vom 14. bis 28. März eine Giveaway-Aktion für das SOS-Shirt. Die Kundinnen müssen einfach nur @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram folgen, den SOS-Shirt-Post liken und ihr Foto oder Video im Oversized-Shirt-Stil auf Instagram mit dem Hashtag #LILYSILKSS22 posten und ihre Freunde in den Kommentaren taggen (je mehr Freunde getaggt werden, desto höher ist die Gewinnchance!). Um die Gewinnchance noch weiter zu erhöhen, können die Teilnehmerinnen den Beitrag zu ihrer Instagram-Story hinzufügen. Am 28. März werden zwanzig Gewinnerinnen bekannt gegeben, die jeweils ein SOS-Shirt gewinnen.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu inspirieren, spektakulär und nachhaltig zu leben, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu kümmern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.