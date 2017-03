Mainz (ots) -ZDFneo startet mit der Sketch-Comedy-Serie "neoManiacs" amheutigen Montag, 6. März 2017, ein Hybrid-Format, das sowohl onlineals auch on air zu sehen ist.Die YouTuber und Schauspieler Lars Fricke, Petra Mayer, MichaelSchulte und Alexander Böhm stehen im Mittelpunkt der Serie, die mitClips, Making-of-Sequenzen und einer Scripted-Surreality am Montag,6. März 2017, um 15 Uhr im Netz auf dem "neoManiacs" YouTube-Kanalstartet. Zwei bis dreimal pro Woche werden neue Videos im Kanal zusehen sein. Ab 30. März 2017 geht's für die "Verrückten" dann insklassische Fernsehen. Drei Folgen à 30 Minuten, ergänzt mit Material,das vorher nicht im Netz zu sehen war, laufen donnerstags in ZDFneo.Die "neo Maniacs" sind das Gewinnerteam des ZDFneo-TVLab 2015.YouTuber wie Joyce Ilg, MrTrashpack, Miss KoKus und Daniele Rizzogeben sich in Gastauftritten die Ehre.Es läuft nicht gerade rund für Schauspieler Lars Fricke (LarsFricke). Nicht einmal mehr eine einfache Gollum-Parodie in einemlächerlichen Werbespot für Getreideringe will ihm gelingen. Da hatsein Manager Freddy die rettende Idee: Lars soll sich übersWochenende als falscher Patient in eine Nervenheilanstalt einweisenlassen, um zu lernen, wie er den schizophrenen Gollum überzeugendspielen kann. Die Einweisung läuft überraschend gut, offensichtlichkann Lars noch ganz überzeugend den Wahnsinnigen spielen. Wenn dasaber mal kein Fehler war. Die Rechnung hat er nämlich ohne denAnstaltsleiter Dr. Mankow (Alexander Böhm alias AlexiBexi) undOberpflegerin Cordula (Petra Mayer alias Ooobacht) gemacht.Wenigstens im Mitpatienten Micha (Michael Schulte) findet er einenVerbündeten. Die beiden träumen von der Freiheit und schmiedenFluchtpläne.http://neomaniacs.zdfneo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/zdfneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomaniacsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell