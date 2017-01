Die natürlichen Durstlöscher: Krombacher bringt o,0% Pils und o,0% Weizen auf den Markt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Krombach (ots) -Der Anteil der Menschen, die zwischendurch ein alkoholfreies Biergenießen, hat sich binnen der letzten fünf Jahre auf knapp 10Millionen fast verdoppelt. Insbesondere sport-, ernährungs- undgesundheitsbewusste Verbraucher greifen gerne zu einem alkoholfreienBier als natürliches Erfrischungsgetränk. Für alle, die ganz aufAlkohol, nicht aber auf Geschmack verzichten möchten, gibt es jetztKrombacher o,0% in den Sorten o,0% Pils und o,0% Weizen. DasKrombacher o,0% Weizen ist dabei das erste und derzeit einzigenationale alkoholfreie o,0% Weizen auf dem deutschen Markt.Das neue Krombacher o,0%: Erfrischend und isotonisch Krombachero,0% ist eine geschmackvolle Alternative zu Wasser und süßenSoftdrinks. Das Krombacher o,0% Pils zeichnet sich durch eine feineMalz-Süße aus. Es ist angenehm mild und gleichzeitig sehrerfrischend. Vollmundig-fruchtig - so schmeckt das Krombacher Weizeno,0%. Beide Sorten enthalten dank eines von Krombacher neuentwickelten Brau- bzw. Entalkoholisierungsverfahrens 0,0% Alkoholund sind die natürlichen, isotonischen Durstlöscher.Perfekt für die Regeneration dank Vitamin B12 und Folsäure Dasneue Krombacher o,0% ist nicht nur erfrischend lecker, sondernunterstützt auch den Körper. Durch die isotonische Wirkung könnenwertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin B12 oder Folsäure besseraufgenommen und verarbeitet werden. Vitamin B12 und Folsäure tragenz.B. zu einer Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei, VitaminB12 fördert darüber hinaus den normalen Energiestoffwechsel und einenormale Funktion des Immunsystems. Das macht das Krombacher o,0%ebenfalls zu einer Alternative und erfrischendem Geschmackserlebnisfür Sportler, die nicht nur den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen,sondern auch ihre Regeneration unterstützen wollen! Warum das o,0%für einige Menschen eine echte Alternative zu einem alkoholfreienBier ist, erklärt der Ernährungs- und Lebensmittel-Experte Dr. UlrichNehring: "Der geringe Alkoholgehalt von weniger als 0,5Volumenprozent bei alkoholfreien Bieren ist physiologisch zwarvollkommen unbedenklich, das beweisen zahlreiche Studien. Es gibtjedoch trotzdem Frauen und Männer, die gar keinen Alkohol zu sichnehmen möchten. Und darum lieber zu einem 0,0% greifen."Ob als Durstlöscher nach dem Sport, als geschmackvolle Abwechslungfür Schwangere und stillende Mütter oder einfach als Erfrischungzwischendurch: Die neuen Krombacher o,0% Sorten sind eine leckereAlternative zu Wasser und anderen Softdrinks. Und sie enthalten 0,0%Alkohol - bei vollem Geschmack.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J.WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell