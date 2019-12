Der natürliche Weihnachtsbaum: Seit 500 Jahren Tradition und ein deutscher Exportschlager

Frankfurt am Main (ots) - Zum Weihnachtsfest kommen überall Familien zusammen,um gemeinsam zu feiern. Dabei hat jede Familie ihre eigenen kleinen Traditionen.Einige Weihnachtsbräuche sind aber rund um den Globus verbreitet, zum Beispielder festlich geschmückte Tannenbaum. Wie ist diese Tradition entstanden? Einedeutsche Erfolgsgeschichte.Vorchristliche Ursprünge des WinterschmucksSchon in der ägyptischen und griechischen Antike haben Menschen ihre Häuser imWinter gerne mit grünen Zweigen oder Bäumen geschmückt. Dazu verwendete man jenach Region zum Beispiel Palmen, Lorbeer, Fichten oder Tannen. Solcheimmergrünen Pflanzen galten als Symbole für Fruchtbarkeit und Lebenskraft - unddrückten besonders im Winter die Sehnsucht und Hoffnung nach dem nächstenFrühjahr aus. Noch heute lieben wir im Winter das natürliche Grün und den feinenDuft des Tannenbaums in unseren Wohnzimmern.Für die heidnischen Germanen war die Wintersonnenwende rund um den 21. Dezembereiner ihrer wichtigsten Festtage. Dieser besondere Tag kennzeichnete den Beginndes neuen Jahres. Dazu schmückten die Germanen ihre Versammlungsorte und Häuserbereits mit Tannenzweigen. Diese ursprünglichen Traditionen wurden nach und nachmit christlichen Bräuchen und Feiertagen vermischt. Im Mittelalter wurden zuWeihnachten Paradiesspiele aufgeführt, denn der 24. Dezember war der liturgischeGedenktag Adam und Evas. Dazu wurden sogenannte Paradiesbäume aufgestellt undmit Äpfeln und Gebäck geschmückt.Seit über 500 Jahren gibt es WeihnachtsbäumeAuf das 15. und 16. Jahrhundert gehen die Wurzeln unserer heutigenWeihnachtsbäume zurück. Aus dieser Zeit gibt es die ersten Berichte übergeschmückte Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen. Ab dem 17. Jahrhundertverbreitet sich der Weihnachtsbaum durch deutsche Seeleute und Auswanderer nachund nach auf der ganzen Welt.Eine Chronik der Weihnachtsbäume im Überblick:- 1419 stiftet die Freiburger Bäckerzunft einen Tannenbaum, dermit Lebkuchen, Äpfeln, Früchten und Nüssen geschmückt ist. DieBeziehung zum Weihnachtsfest ist dabei noch nicht klar.- 1441 wird in Tallin ein Baum für ein winterliches Tanzritualaufgestellt. Der Baum wird bei dem Fest angezündet, ähnlich wiebei dem süddeutschen Brauch der Funkenfeuer.- 1510 wird der erste Weihnachtsbaum in Riga aufgestellt. Eshandelt sich dabei um eine Holzpyramide, die mit getrocknetenBlumen, Früchten, Gemüsen und Spielzeugen geschmückt ist.- 1521 wird in Schlettstadt ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Daselsässische Städtchen nimmt für sich in Anspruch, dass dies dieerste urkundliche Erwähnung eines Weihnachtsbaumes sei.- 1597 stellt die Bremer Handwerkszunft einen dekoriertenTannenbaum auf.- 1605 wird aus Straßburg berichtet, dass hier wohlhabende Beamteund Bürger auch in ihren Wohnstuben geschmückte Tannenbäumeaufgestellt haben. Dieser neue Brauch verbreitet sich bald inganz Deutschland.- 1611 schmückt Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien den erstenWeihnachtsbaum mit Kerzen.- 1748 stellen deutsche Siedler in Pennsylvanien den erstenWeihnachtsbaum in Amerika auf. 1832 führt ein deutschstämmigerHavard-Professor den Brauch auch in gehobenen Kreisen ein.- 1814 steht der erste Weihnachtsbaum in Wien, später auch inParis (1840) und London (1872). Inzwischen sind Christbäume sobeliebt, dass erstmals gezielt entsprechende Kulturen angelegtwerden, um die steigende Nachfrage zu bedienen.- 1882 wird zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum in den USA mitelektrischen Kerzen geschmückt.- 1982 steht zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum auf dem Petersplatzin Rom. Damit gab die katholische Kirche ihre früher eherskeptische Haltung gegenüber den heidnischen Ursprüngen desBaumes auf.Nachdem Weihnachtsbäume über viele Jahre und Jahrzehnte wohlhabenden Beamten undBürgern vorbehalten waren, wurden sie im 20. Jahrhundert für die breiteBevölkerung erschwinglich. Heute gehört die geschmückte Tanne für 80 Prozentaller Deutschen fest zum Weihnachtsfest. Jedes Jahr werden rund 25 Mio.natürliche Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern aufgestellt. Mit denLichtern, Glaskugeln und den Geschenken darunter ist der Weihnachtsbaum diewichtigste traditionelle Weihnachtsdekoration.In den letzten Jahrzehnten werden auch Plastik-Weihnachtsbäume verkauft. Dochmit der zunehmenden Ablehnung gegenüber umweltschädlichen Kunststoffen stehendie Plastikbäume vermehrt in der Kritik der Verbraucher. Ein natürlichgewachsener Weihnachtsbaum hat dagegen eine weitgehend neutrale CO2-Bilanz.Superlativen: Die größten und beliebtesten Weihnachtsbäume- Der größte deutsche Weihnachtsbaum steht jedes Jahr in Frankfurtam Main. Der Baum ist in der Regel rund 34 m hoch und wiegt umdie acht Tonnen. Als Christbaumständer dient ein festinstalliertes Loch vor dem Frankfurter Rathaus "Römer", in dasder Baum gesteckt wird. Die Tanne stammt aus wechselndenRegionen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.- Noch größer ist der Weihnachtsbaum in Dortmund, der jedes Jahraus 1700 Fichten zusammengebaut wird. Diese einmaligeInstallation ist ganze 46 m hoch.- Der wohl älteste und größte lebende Weihnachtsbaum inDeutschland steht in Rheinfelden-Eichsel. Dieser Mammutbaumwurde um 1902 in den Eichseler Pfarrgarten gesetzt und hatinzwischen 36,4 m Höhe erreicht. Im Advent wird er jedes Jahrmit 13.000 Lichtern in einen strahlenden Weihnachtsbaumverwandelt.- Der berühmteste Christbaum der Welt ist wohl die riesige Fichte,die vor dem Rockefeller Center in New York aufgestellt wird. DerBaum und die Eisbahn davor ziehen täglich rund 500.000 Besucheraus aller Welt an.Rauschgoldengel und GlaskugelnIn den Anfängen wurden die Tannenbäume vor allem mit roten Äpfeln geschmückt underinnerten damit an den biblischen Baum der Erkenntnis. Später kamen Gebäck,Nüsse und Süßigkeiten für die Kinder dazu. 1774 erwähnt Goethe in seinem Roman"Die Leiden des jungen Werther" einen "aufgeputzten Baum mit Wachslichtern,Zuckerwerk und Äpfeln".Früher stellten die Familien den Weihnachtsschmuck meist selbst her. Gebasteltwurden vor allem einfache Sterne und Ketten aus Papier und Stroh. Ab dem 18.Jahrhundert wurde Rauschgold oder Flittergold populär, sehr dünne, goldglänzendeMessingfolien. Sie wurden in den Baum gehängt oder zur Ummantelung vonDekorationsgegenständen genutzt. Berühmteste Beispiele sind die NürnbergerRauschgoldengel. Erst gegen 1900 wurde das Rauschgold durch industriellesLametta abgelöst.Im 19. Jahrhundert verändert sich der Weihnachtschmuck: Seit 1847 gibt eserstmals mundgeblasene Christbaumkugeln. Der Legende nach war es ein armerGlasbläser aus Thüringen, der die Kugeln erfand, weil er sich Nüsse und Äpfelnicht leisten konnte. Für rund 100 Jahre waren Glasdekorationen die gängigstenBaumdekorationen, die von Thüringen in die ganze Welt exportiert wurden. Ab 1950werden die teuren und zerbrechlichen Kunstwerke zunehmend gegen günstigeKunststoffkugeln ersetzt.Kurios ist der amerikanische Brauch, eine Glasfigur in Form einer Gewürzgurke inden Baum zu hängen. Denn in den USA ist die Annahme verbreitet, dass es sichdabei um eine deutsche Tradition handelt - doch in Deutschland ist dieser Brauchfast unbekannt. 