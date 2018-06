natGAS-Premiere auf der Intersolar in München

Potsdam (ots) - Als Anbieter von innovativen und maßgeschneidertenLösungen zur Energiekostenoptimierung und Spezialist im BereichFlexibilitätsvermarktung präsentiert die natGAS Aktiengesellschafterstmals ihr umfassendes Dienstleistungsangebot auf der IntersolarEurope 2018 in München.Im Bereich "Smart Renewable Energy" (Halle B2, Stand 133)informiert das in Potsdam ansässige Unternehmen erstmalsinteressierte Kunden und Betreiber von Solaranlagen über seinerweitertes Produktangebot im Bereich Direktvermarktung von Strom ausPhotovoltaik. Damit trägt natGAS dem dynamisch wachsenden PV-Marktund der Verpflichtung zur Direktvermarktung von Solaranlagen miteiner Leistung ab 100 kWp Rechnung und ermöglicht so denAnlagenbetreibern, monatlich planbare Zusatzerlöse zu generieren.Mit der "EnergieFlexBox" bietet natGAS Betreibern von Solaranlagenmit einer installierten Leistung zwischen 100 und 750 kWp, die überkeine vorhandene Fernsteuerungstechnik verfügen, eine kostengünstigeMöglichkeit zum Start in die Direktvermarktung. Die Box ist kaumgrößer als eine Schulbrotdose und verfügt über die für dieDirektvermarktung notwendige Technik zum Nachweis derFernsteuerbarkeit und zur Kommunikation der IST-Produktionsdaten. Istbereits Fernwirktechnik installiert, kann die Einbindung der Anlagein das Virtuelle Kraftwerk von natGAS auch über standardisierteSchnittstellen erfolgen.natGAS hat sich als verlässlicher Ansprechpartner im Bereich derFlexibilitätsvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energienetabliert. Das Unternehmen bietet von der Potenzialanalyse über dieAusarbeitung optimierter Fahrpläne bis hin zur praktischen Umsetzungmaßgeschneiderte Lösungen an. Seit Kurzem besucht das natGAS"FlexMobil" bei Bedarf die Kunden vor Ort, um die optimale Fahrweiseder Anlagen sicherzustellen.Interessierten Messebesuchern stehen die Mitarbeiter desUnternehmens gern für eine persönliche Beratung in Halle B2, Stand133 zur Verfügung. Weitere Informationen können auch per E-Mailsupport@natgas.de oder telefonisch unter 0331 - 2004 -100 angefordertwerden.Über natGAS:natGAS Aktiengesellschaft ist ein unabhängiges internationalagierendes Energieunternehmen mit Sitz in Potsdam. Es ist aufmaßgeschneiderte, innovative Lösungen und Dienstleistungen zurEnergiekostenoptimierung spezialisiert und im Handel von Gas undStrom tätig. Zu den Kunden gehören mittelständische und großeUnternehmen, international tätige Konzerne aus den BereichenIndustrie, Gewerbe und Dienstleistung sowie Unternehmen derLandwirtschaft. Zudem werden Stadtwerken, Regionalversorgern,Kraftwerken und Weiter-verteilern energienahe Services angeboten. ImGeschäftsjahr 2017 setzte natGAS über 150 Terawattstunden (TWh) Gasund Strom ab und erwirtschaftete dabei einen Umsatz von mehr als 2,8Milliarden Euro. Weitere Informationen zu natGAS erhalten Sie auf:www.natGAS.dePressekontakt:natGAS AktiengesellschaftMarketing / PRSilke ManitzTelefon: 0331 - 20 04 - 165Fax: 0331 - 20 04 - 199Email: manitz@natgas.deOriginal-Content von: natGAS AG, übermittelt durch news aktuell