München (ots) -Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie- Ein nahender Hurrikan und eine schöne Überraschung- Sendetermin: Montag, 10. Dezember 2018, um 21:15 Uhr bei RTL IIAuf der benachbarten Vulkaninsel Molokai will Konny seinen KumpelBruno und dessen Frau besuchen. Der Flug wird zum Abenteuer. Balddarauf wird Hawaii von einem Hurrikan bedroht. Außerdem erhalten dieReimanns eine überraschende Nachricht.Konny fliegt mit einer Cessna auf die Vulkaninsel Molokai zuseinem Kumpel, dem Schweizer Auswanderer Bruno, und dessen Frau. Dochdicke Wolken versperren dem Piloten die Sicht und so bleibt denAbenteurern nur der Flug nach Kompass.Ein Hurrikan der höchsten Kategorie ist auf dem Weg nach Hawaii.Der Notstand wird ausgerufen und die Bewohner der Inseln räumen dieSupermarktregale leer. Auch Manu richtet den Keller als Notunterkunfther und stellt alles bereit, was im Ernstfall zum Überleben gebrauchtwird. Konny findet das alles übertrieben. Schließlich ist er alsHamburger eine "steife Brise" gewöhnt.Bei den Reimanns kündigt sich besonderer Besuch an: TöchterchenJanina und Ehemann Coleman sind auf dem Weg nach Hawaii. Die beidenbekommen ein Baby und wissen erst seit kurzem das Geschlecht desBabys - doch das bleibt vorerst allerdings noch ein Geheimnis. Diewerdenden Großeltern Konny und Manu sind schon fleißig am Rätseln, obsie einen Enkelsohn oder eine Enkeltochter bekommen werden. DieKult-Auswanderer sind allerdings unterschiedlicher Meinung."Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 10. Dezember2018, um 21:15 Uhr bei RTL IIÜber die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnlichesLeben": Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mitTochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nachGainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familieihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß undDurchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sindKonny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O´ahu ein neuesKonny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischenMacher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben"ist eine Produktion von Constantin Entertainment.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell