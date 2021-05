Die nächsten großen Streaming-Industrie Akquisitionen!

Die Nachricht vom Montag über die 43 Milliarden Dollar schwere Fusion zwischen AT&T Inc. (NYSE:T) und Discovery Communications Inc. (NASDAQ:DISCA) und die Nachricht vom Dienstag über angebliche Bemühungen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), eine $9 Milliarden teure Übernahme des Filmstudios MGM und seiner Filmbibliothek zu tätigen, könnten den Beginn eines neuen Zeitalters der Konsolidierung in der Streaming-Industrie signalisieren.

Zwei offensichtliche Fragen, die sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung