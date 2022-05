Die nächsten 5 Jahre am Aktienmarkt sind deine Chance auf finanzielle Freiheit

Ein Gespenst geht um am Aktienmarkt, das dort schon lange nicht mehr gesichtet wurde: das Gespenst der Angst.

Steigende Zinsen, hohe Inflation und Energiepreise, schwaches Wirtschaftswachstum, Krieg, Umkehrung der Globalisierung, Lieferkettenprobleme, Pandemie-Lockdowns in China: Die Liste der Probleme des Aktienmarkts ist lang und wird, so scheint es, jeden Monat länger. Das spiegelt sich in der Aktienperformance der letzten Wochen wider. Und Experten befürchten, dass Aktien auch in den kommenden Monaten und Jahren keine berauschenden Renditen erzielen könnten.

Auf den ersten Blick scheint es, als wäre nun eine gute Zeit, um Aktien den Rücken zu kehren. Ich sage: Weit gefehlt! Jetzt ist eine hervorragende Zeit, sich näher mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Paradoxerweise könnten die nächsten Monate und Jahre deine Chance auf finanzielle Freiheit sein.

Warum Aktien katastrophale Renditen erzielen könnten

Warum sind viele Experten so pessimistisch für den Aktienmarkt? Das hat viel damit zu tun, wie sich Aktien in den 70er-Jahren entwickelt haben.

Damals steckte die Weltwirtschaft in einer ganz ähnlichen Situation wie heute. Die Kapitalmärkte waren vollgesogen mit Geld, die Energie war knapp und teuer und die Inflation schoss nach oben. Aktien erzielten eine fürchterliche Performance: Von Dezember 1972 bis Juli 1982 fiel der US-Aktienindex S&P 500 um 60 %. Eine wahnsinnige Durststrecke.

Das Interessante ist, dass der Rückgang des Aktienmarkts viel mit sinkenden Unternehmensbewertungen zu tun hatte und weniger mit fallenden Unternehmensgewinnen. Denn im selben Zeitraum fiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 um 57 % – von 18,4 auf 7,9.

Ja, richtig gehört: Das ist deine Chance auf finanzielle Freiheit!

Wie soll eine solch katastrophale Entwicklung am Aktienmarkt den Weg zur finanziellen Freiheit ebnen? Nun, das Bewertungspendel kann nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung schwingen.

Und genau das passierte auch in den 80ern. In den zehn Jahren nach dem großen Bärenmarkt der 70er stieg der S&P 500 um 175 % und erreichte wieder seine vorherigen Hochs. Die Investoren bekamen wieder Lust auf Aktien, und das KGV des Index verdreifachte sich. In den folgenden Jahren erzielte der Aktienmarkt Allzeithoch über Allzeithoch.

Wenn die Bewertungen und die Unternehmensgewinne gleichzeitig wachsen, liefern Aktien wirklich phänomenale Renditen. Und genau so eine Phase wird wahrscheinlich am Ende der Durststrecke stehen, die uns nun erwarten könnte.

Wenn du finanziell frei werden willst, wäre es eine furchtbare Idee, Aktien jetzt zu verteufeln und auf bessere Zeiten zu warten. Nur wer investiert, wenn die Kurse niedrig sind, wird profitieren, wenn die Kurse steigen.

Die kurzfristige Entwicklung des Aktienmarktes ist unmöglich vorherzusagen, aber eines ist sehr sicher: Auf jeden Bärenmarkt folgt ein Bullenmarkt – Letztere dauern meistens deutlich länger.

