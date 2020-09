Die nächste Wirecard!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

die Märkte haben kurz vor dem Wochenende weiter verloren. Der Aufwärtstrend scheint zumindest gestoppt, so Analysten. Nun kommt es darauf an, ob die Märkte sich in den kommenden Tagen (!) noch auf dem aktuellen Niveau halten. Falls dies passiert, sehe ich derzeit keine Gefahr für einen nachhaltigen Kursrutsch.

Im September fallen die Notierungen ohnehin in schöner Regelmäßigkeit. Jahr für Jahr sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung