Die nächste Wirecard?

Liebe Leser,

an den Börsen hat sich nun ein weiterer “Betrugsfall” angedeutet. Nikola Motors musste am Mittwoch an den Märkten aus diesem Grund weitere 9 % Abschlag hinnehmen. Wird das Unternehmen zur nächsten Wirecard? Wird Nikola auf dem Weg dorthin auch den Partner Nel Asa mitnehmen? Die Vorzeichen sind inzwischen brisant. Damit wird deutlich, welche Art von Unternehmen Sie zumindest für einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



