Köln (ots) - Seit der Pilotfolge im Dezember 2014 zeigte VOX bisher 34 Folgen"Kitchen Impossible", darunter 3 Mal "Die Weihnachts-Edition". Insgesamt wurdefür die bisherigen Folgen 364 Tage in 51 unterschiedlichen Ländern gedreht. DieKöche der Originalgerichte hatten zusammen 77 Sterne, 1480 Jurymitglieder habendie nachgekochten Speisen bewertet. Tim Mälzer stellte bisher 57 Mal fest:"Backen ist kein Kochen!". 347 Mal wurde "F*ckscheiße" gezählt. Die Cutter habenim Schnitt bislang 4105 Tage an allen Folgen verbracht - das sind 11,2 Jahre.Dabei wurden circa 9500 Musikstücke verwendet.Und jetzt geht es endlich weiter: Neue Duelle, neue unbekannte Gerichte undSpitzenköche am Rande der Verzweiflung - auch in der fünften Staffel "KitchenImpossible" wird wieder gekocht, geschwitzt, geflucht. Tim Mälzer und seinehochdekorierten Gegner es(s)kalieren in insgesamt 18 Ländern! Dabei strotzt derHamburger Starkoch nach einigen Niederlagen im vergangenen Jahr schon wieder vorSelbstbewusstsein. Im Kampf um die Koch-Ehre stellen sich ihm ab 9. Februarsonntags um 20:15 Uhr bei VOX erstmals die Spitzenköche Franz Keller, HayaMolcho, Jan Hartwig (3 Sterne), Christoph Kunz (2 Sterne) und Martin Klein (2Sterne) den scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen auf der ganzenWelt. Und auch Steffen Henssler feiert die von den Zuschauern lang erwartete"Kitchen Impossible"-Premiere. Bei "Grill den Henssler" lässt der Koch-Kinggegen die Promis nichts anbrennen, doch wer wird im Hamburger Derby der beidenZampanos an fremden Herden als Sieger hervorgehen? Ein besonderes Duellverspricht außerdem das 5. Kräftemessen zwischen Tim Mälzer und Tim Raue (2Sterne) zu werden: Denn in Österreich wartet erstmals in der "KitchenImpossible"-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleicheOriginalkoch und die gleiche Jury auf die beiden. Die absolute Vergleichbarkeitund keine Chance für Ausreden, wenn die beiden ewigen Rivalen parallel vor derselben Aufgabe stehen. Eine Revanche gibt es gegen Max Strohe (1 Stern) beimKampf um die Koch-Ehre, der Tim Mälzer in der letzten Staffel schlagen konnte.Welcher Koch mit seinem feinen Gaumen und den Fähigkeiten am Herd beimWettstreit um Ruhm und Ehre am besten abschneidet, zeigt VOX ab dem 9. Februarsonntags um 20:15 Uhr in der fünften Staffel "Kitchen Impossible".Die Duelle und Reiseziele der fünften Staffel "Kitchen Impossible":09.02.: Tim Mälzer vs. Christoph Kunz | Mälzer: Bad Ragaz (Schweiz), München(Deutschland); Kunz: Wien (Österreich), Essaouira (Marokko)16.02.: Tim Mälzer vs. Franz Keller | Mälzer: Nikosia (Zypern), Vogtsburg imKaiserstuhl (Deutschland); Keller: Nuits-Saint-Georges (Frankreich), Dénia(Spanien)23.02.: Tim Mälzer vs. Haya Molcho | Mälzer: Kleinschenk (Rumänien), Jerusalem(Israel); Molcho: Münstertal (Deutschland), Norwich (Großbritannien)01.03.: Tim Mälzer vs. Max Strohe | Mälzer: Nürnberg (Deutschland), Taschkent(Usbekistan); Strohe: Bologna (Italien), Bornholm (Dänemark)08.03.: Tim Mälzer vs. Jan Hartwig | Mälzer: Wigoltingen (Schweiz), Wien(Österreich); Hartwig: Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Saabolda (Estland)15.03.: Tim Mälzer vs. Martin Klein | Mälzer: Bangkok (Thailand), Kaysersberg(Frankreich); Klein: Rom (Italien), Sevilla (Spanien)22.03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler | Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland),San Francisco (USA); Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)29.03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue | Beide: Kitzbühel (Österreich); Mälzer:Valencia (Spanien); Raue: Rüeggisberg (Schweiz)Über "Kitchen Impossible"Die Koch-Competition kam in den bisherigen vier Staffeln auf starke Marktanteilevon bis zu 10,9 Prozent (14- bis 59 Jahre) und 14,0 Prozent (14- bis 49 Jahre).Insgesamt sahen bis zu 2,28 Mio. Zuschauer (ab 3 Jahre) zu. 2017 und 2018 wurde"Kitchen Impossible" als "Bestes Factual Entertainment" mit dem DeutschenFernsehpreis ausgezeichnet. Die Koch-Competition wurde darüber hinaus zweimalfür den Grimme-Preis (2017/2018), für die Rose d'Or (2017) und die GoldeneKamera (2018) nominiert. Die Quotenmeter.de-Fernsehpreis-Tasse folgte 2019.