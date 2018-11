Der nächste Sommer kommt bestimmt - Jetzt ist die beste Zeit, Vorsorge für die nächste Gießperiode zu treffen (FOTO)

Berlin (ots) -Es gibt sicher kaum einen Gärtner, der sich nicht noch gut an dieWasserschlepperei bzw. das viele Gießen im letzten Sommer erinnernkann. Das ständige Bewässern kostete täglich wertvolle Zeit. Zeit,die jeder sicher lieber im Liegestuhl oder beim Schwimmen im Seeverbracht hätte. Warum also nicht jetzt ein wenig Zeit investierenund - gemütlich auf dem Sofa liegend - das neue Bewässerungssystemfür den heimischen Garten planen?Im Handel hat der Gärtner dabei die Qual der Wahl. Da sind Systemefür den kleinen oder den großen Garten, für Tropfen- oderBeregnungsbewässerung und für jeden Geldbeutel dabei. "Wichtig ist,sich genau zu überlegen, was man haben möchte und was man exaktbraucht.", sagt Margarete Hobohm von der Baumschule Nauen. "Wenn manzum Beispiel nur eine Pflanze im Kübel übers Wochenende rettenmöchte, stülpt man einfach eine volle Wasserflasche verkehrt herum indie Erde. Fertig. Will ich jedoch einen Garten gut über einentrockenen Sommer bringen, finde ich eine praktische aber gleichzeitigelegante Lösung immer am besten. Also ein System, das meine Pflanzenzuverlässig bewässert aber nicht auffällt. Und bei dem im Alltag nurwenige Handgriffe nötig und im Garten nicht überall Schläuche zusehen sind."Die Experten aus den Baumschulen stehen den Gärtnern bei derAuswahl gern mit Rat und Tat zur Seite. Sie wissen aus langjährigerErfahrung ganz genau, wie viele Meter Schlauch, wie viele Winkel undwie viele Auslasser nötig sind, um auch das Gehölz im letzten Winkeldes Gartens mit dem kostbaren Nass zu versorgen. Über die Baumschulenkann man auch die Qualitätsware aus dem Großhandel bestellen. Dasfunktioniert wie ein Baukastensystem, bei dem man nur dieBestandteile kauft, die man wirklich braucht. Dann muss man nur nochsicherstellen, dass die Anschlüsse an die eigene Hauswasserversorgungoder an den Brunnen passen. Wenn man sich noch einen entsprechendenComputer anschafft, erledigt sich wirklich alles automatisch. Und beisachgerechter Bedienung halten diese Systeme jahrelang. Dabei muss esauch nicht teuer sein: ein Starterset für die Tropfbewässerung istschon ab ca. 70,00 Euro zu haben. Mit Zuleitungsschlauch, einemFiltersieb mit passenden Anschlüssen und entsprechenden Tropfernkönnen dann schon Gehölze auf ca. 50m2 bewässert werden.Einen Tipp hat Baumschulexpertin Hobohm noch parat: "Gießen Siegenerell wenig, aber dafür regelmäßig. So bleiben Ihre Pflanzen gutkonditioniert, der Boden ist stetig gut durchfeuchtet und es wirdkaum Wasser verschwendet."Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiterenVerbänden des Gartenbaus Gesellschafter der DeutschenBundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung undUmsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.www.gruen-ist-leben.deFolgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.Treten Sie unserer Xing-Gruppe "Grün ist Leben" bei. UnserePressemeldungen im Internet finden Sie unterhttps://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/.Weiteres Pressematerial finden Sie auch im Presseportal von newsaktuell unter: http://www.presseportal.de/abo/direct/nr/126784.Pressekontakt:Teodora VasilevaReferentin für VerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24vasileva@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell