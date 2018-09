Das nächste Mega-Projekt: thyssenkrupp-Technologie macht Hudson Yards in New York mobil (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen/New York (ots) -thyssenkrupp Elevator, ein weltweit führender Anbieter fürLösungen zur urbanen Mobilität, wird für Hudson Yards bis zu 40TWIN-Aufzugsysteme im '50 Hudson Yards'-Gebäude installieren. Im '55Hudson Yards'-Bau kommen weitere 27 Aufzüge, in 'The Shed' 12 Aufzügeund Fahrtreppen zum Einsatz. Hudson Yards ist das derzeit größteprivate Bauprojekt in der gesamten Geschichte der USA - und dasgrößte in New York City seit dem Rockefeller Center.Darüber hinaus stellt thyssenkrupp auch MAX, die weltweit ersteCloud-basierte präventive Wartungslösung zur Verfügung, die dieAusfallzeiten von Aufzügen um die Hälfte reduzieren soll.Dazu Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp Elevator: "Wirhaben das Potenzial, die gesamte Branche langfristig zu verändern -mit bahnbrechenden neuen Mobilitäts-Lösungen, die eine nachhaltigeStadtentwicklung unterstützen, den verfügbaren Platz optimalausnutzen und den Transport so effizient wie nie zuvor machen. DerVertrag mit Hudson Yards für dieses Mega-Projekt freut uns natürlichsehr - und zeigt, dass die Entwickler in der Baubranche unsereAngebote zu schätzen wissen."Beim TWIN-System bewegen sich zwei Kabinen unabhängig voneinanderin einem einzigen Schacht, nutzen somit den verfügbaren Raum optimalaus und befördern bis zu 40 Prozent mehr Passagiere als herkömmlicheAufzüge.Es handelt sich hierbei um die erste TWIN-Installation in NewYork. Diese soll in der ersten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen sein.Pressebilderhttps://related.app.box.com/s/vzztkolraobv61pqnzslqdheraikswqj(Credits: RELATED)thyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten imGeschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,7Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016/2017 und Kunden in 150 Ländern hatsich thyssenkrupp Elevator seit Markteintritt vor 40 Jahren als einesder führenden Aufzugsunternehmen der Welt etabliert. Das Unternehmenmit über 50.000 qualifizierten Mitarbeitern bietet intelligenteProdukte, entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden.Das Portfolio umfasst Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige,Fluggastbrücken, Treppenlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungenfür das gesamte Produktangebot. Über 1.000 Standorte rund um denGlobus bilden ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz und sichern eineoptimale Nähe zum Kunden.Pressekontakt:Dr. Jasmin FischerHead of Media Relationsjasmin.fischer@thyssenkrupp.com www.thyssenkrupp-elevator.comOriginal-Content von: thyssenkrupp elevator AG, übermittelt durch news aktuell