Die nächste Google könnte VSBLTY heißen

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In der letzten Handelswoche legten die Papiere des weltweit führenden Herstellers von interaktiven Werbedisplays VSBLTY Groupe (WKN: A2PD8P) +15% zu. Diese Entwicklung könnte der Start einer brachialen Rallye werden. Das Unternehmen kooperiert eng mit Intel (WKN: 855681) und Microsoft (WKN: 870747) und bietet eines der ersten interaktiven Werbeschilder mit eingebauter Kamera. Dafür entwickelt VSBLTY intelligente Algorithmen, die Werbung, KI und IoT in einem Produkt vereinen.

Die globale Nachfrage nach interaktiven Werbedisplays nimmt stetig zu. Neue Features erlauben die Auswertung der Kundenreaktion zur Konsumentenforschung. Das ist ein heißes Feld für globale Markenkonzerne und Einzelhändler, die händeringend nach einer Lösung suchen, dem „Amazon-Fluch“ zu entkommen. Auch Regierungen sehen eine Chance, die Sicherheitslage zu verbessern.

Offizieller Kauf mit Ansage für SD-Leser

Die langfristigen Perspektiven schauen gut aus. Kurzfristig ist die Lage ebenfalls blendend. Etwas anderes als steigende Kurse wären mit der heutigen Ausgangslage und der aktuellen Bewertung kaum vorstellbar.

Wir sind in der Redaktion einhellig davon überzeugt, dass das Unternehmen jetzt vor einem gewaltigen Auftrags- und Wachstumsschub steht.

Ein Signal in diese Richtung, das der Markt erkannte, war der erfolgreiche Abschluss einer Privatplatzierung, bei der 3 Millionen CA$ zum Kurs von 0,50 CA$ eingeworben wurden. Hierbei wurde in der Pressemeldung betont, dass die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös unter anderem für strategische Akquisitionen zu verwenden.

Anleger sollten deshalb nun in erhöhte Wachsamkeitsstellung gehen. Denn gute Meldungen, die sehr wahrscheinlich bevorstehen, werden sich wohl schnell und positiv auf den Kurs auswirken. Selbst ein regelrechtes Kursfeuerwerk ist hier in den nächsten Wochen, bei dieser Ausgangslage, möglich.

Es riecht nach millionenschweren Megadeals mit Milliardenkonzernen

Wer die Nachrichtenlage und den Twitter-Account von VSBLTY verfolgt, wird leicht erahnen, welch explosive Mischung sich hinsichtlich der bevorstehenden Umsätze entwickelt.

So unterzeichnete VSBLTY vor wenigen Monaten eine Kooperation mit dem Werbespezialisten News America, einer Tochter des Milliardenkonzerns News Corp von Rupert Murdoch, dem neben zahlreichen Medienmarken beispielsweise das Wall Street Journal gehört.

Aus Verbundenheit und als Zeichen, wie wichtig den „Offline-Werbeunternehmen“ die Digitalisierung ist, ließen sie sich sogar auf einen gemeinsamen Messeauftritt bei ShopTalk ein, einer wichtigen Verbrauchermesse in den USA.

Anleger dürfen in Zukunft zahlreiche Aufträge und sprudelnde Einnahmen erwarten.

Onyx-Glass ermöglicht transparente LCD-Displaytüren für Kühlschränke

Das Startup Onyx ist vielleicht auf den ersten Blick nicht sehr bekannt, doch handelt es sich hierbei um einen der wichtigsten Displayanbieter in Südafrika und Australien.

Onyx-Glass verfügt über einzigartige Patente für transparente digitale Werbeschilder in Verbindung mit Videoanalyse. Das Unternehmen verwendet auch Rohdaten aus der Videoanalyse, einschließlich Gesichtserkennung und Objekterkennung, die – in Verbindung mit anderen Datensätzen – Lösungen für Deep Learning Intelligence schaffen.

Das klingt kompliziert und ist es auch, weshalb wir auch nicht mit großer Konkurrenz rechnen.

Fakt ist, es werden immer mehr Einzelhändler und öffentliche Orte mit transparentem „Display-Glas“ ausgestattet. Von der Kühlschranktür im Supermarkt bis zum Fahrstuhl.

Die Schätzungen über die Größe dieses Marktes werden in diesem Artikel mit 900 Millionen US-Dollar pro Jahr angegeben. Das Onyx-Glass™ bietet eine einzigartige Pionierarbeit: einen Kommunikationskanal, der erstmals direkt an Ort und Stelle positioniert ist, an dem der Kunde seine Kaufentscheidung trifft.

Dies wurde kommerziell erfolgreich getestet und es wurden Abertausende von Zahlen gesammelt, einschließlich beeindruckender Auswirkungen auf den Umsatz.

In diesem Onyx-Glass ist die Softwarelösung „VSBLTY-Inside“. Andrew Coudounaris, Gründer des Start-Ups Onyx, erklärt:

Unsere hochmoderne Business Intelligence Algorithmus-Technologie, die Gesichtserkennung sowie Videoanalyse und Objekterkennung kombiniert, macht Onyx-Glass synergetisch mit VSBLTY, das die Zusammenführung von Marketingintelligenz und Sicherheit erfolgreich vorangetrieben hat.

Telefonkonferenz bestätigt unmittelbares Sprungpotenzial

Jay Hutton, CEO von VSBLTY, betonte in einer Telefonkonferenz, die er mit SD-Analysten führte, dass die Kunden kurz davor sind, endlich ihre Pilotprojekte in langfristige Vereinbarungen zu gießen.

Erste exzellente Meldungen über Aufträge in Mexiko, EU, Südafrika und den USA – seitens Regierungen und Weltkonzernen – sprechen für eine rasante Entwicklung.

Ein Gamechanger im Einzelhandel

VSBLTY ist ein revolutionär innovatives Technologieunternehmen, das eine Software entwickelt hat, die Publikumsmessungen, sogenannte Audience Measurement-Lösungen, auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz ermöglicht.

Diese Technologie erlaubt es den Marken und Einzelhändlern, gezielt Werbung auf interaktive Displays mit integrierter Kamera zu schalten und die Kundenreaktion zu erfassen oder mit ihnen in Interaktion zu treten. Beinahe nebenbei erkennt die Kamera dann noch, ob sich nicht vielleicht ein Ladendieb oder Terrorist in der Nähe aufhält oder der Betrachter des Bildschirms statt einer Coladose eine Waffe in der Hand hält, und verständigt, heimlich still und leise, die Behörden oder das Sicherheitspersonal.

Die VSBLTY-Lösung im Einsatz

VSBLTY überzeugt durch starke Partner wie Intel, Microsoft und News Corp

In Verbindung mit sehr guten Nachrichten über eine Partnerschaft mit News America Marketing, ersten Aufträgen sowie der Ernennung von zwei ehemaligen FBI-Agenten in den Aufsichtsrat konnte der Kurs in den letzten Tagen regelrecht durchstarten.

Mit Intel hat VSBLTY einen sehr starken Partner an seiner Seite. Intel sorgt mit seiner „EDGE“-Plattform, die für die Datenverarbeitung erforderlich ist, für eine reibungslose technische Umsetzung.

Der Technologieriese ist von der durch VSBLTY entwickelten proprietären VisionCaptor- und DataCaptor-Software schon länger begeistert und organisierte vor einem Jahr einen in Branchenkreisen viel beachteten Messeauftritt. Das gemeinsame Projekt von Intel und VSBLTY trug damals den Geheimnamen „King Salomon“.

Dass VSBLTY für die Realisierung außerdem auf das System der Microsoft Cognitive Services Vision API baut, ist mitnichten Zufall.

Könnte das wie GoogleAds im Einzelhandel werden?

Tim Huckaby ist neben Jay Hutton – der die interaktiven Displays in die New Yorker Taxis brachte – der Kopf hinter alldem. Tim ist ein 25-jähriger Veteran von Microsoft und gilt in der Techbranche als Pionier einer Entwicklung, die „Smart Client Revolution“ genannt wird. Er war vor VSBLTY Gründer des privaten Unternehmens Interknowlogy, einer 16 Jahre erfolgreich tätigen Softwarefirma, die für die Bereitstellung von Innovationen für viele Fortune 100-Unternehmen in den verschiedensten Branchen verantwortlich ist.

Selbstverständlich werden die Kunden von Interknowlogy nicht automatisch zu Kunden von VSBLTY. Doch ich bin sicher, dass Tim Huckaby hier mit seiner Vertriebserfahrung und einem sensationellen Produkt in der Hand nicht nur viele Türen öffnen, sondern von den Vorständen dort praktisch den roten Teppich ausgerollt bekommen wird.

Schließlich bietet er eine Lösung, die globale Konzerne bei ihrem Wettbewerb mit Amazon oder Google dringend benötigen.

Weltmarken haben schon längst Pilotprojekte mit VSBLTY gestartet, die nun schrittweise in Folgeaufträge umgewandelt werden sollten und in den nächsten Monaten und Jahren für kräftige Umsatzschübe sorgen werden.

VSBLTY könnte im Grunde der Wegbereiter für eine „Offline“-Lösung sein, die mit GoogleAds vergleichbar wäre.

Der Sicherheitssektor wird ebenfalls beackert

Nicht nur im Einzelhandels- und Werbesektor sind die Produkte von VSBLTY heute schon im Einsatz. Eine mindestens gleichbedeutende und rasant wachsende Geschäftssparte sind Sicherheitslösungen.

Von VSBLTY überwachte und gesteuerte Kamerasysteme können für Sicherheit in der Öffentlichkeit sorgen, zum Beispiel in Fahrstühlen, Stadien und Casinos. Außer neuen Systemen, die bspw. in Werbeschilder integriert sein können, ist die Software auch für die Auswertung bereits vorhandener CCTV-Systeme entwickelt worden und arbeitet laut Managementangaben genauer und akkurater als die meisten Konkurrenzprodukte.

Die Strafverfolgungsgesellschaft Biometrica Systems hat ihre UMbRA-Datenbank erfolgreich in die VSBLTY VECTOR-Plattform integriert, um Sicherheit und Überwachung in Stadien und anderen Unterhaltungseinrichtungen zu gewährleisten.

Von der Börsenbewertung her am ehesten vergleichbar erscheint mir in diesem Zusammenhang der Radar-Entwickler Patriot One Technologies, der zurzeit eine Marktkapitalisierung von über 200 Millionen CA$ aufweist, obwohl sich das Unternehmen noch in der Startphase befindet. Auch das von Peter Thiel unterstütze Unternehmen Palantir Technologies könnte laut einem Artikel des Wall Street Journal zum IPO mit über 40 Milliarden US$ bewertet werden, während VSBLTY aktuell noch auf eine preiswerte Marktkapitalisierung von ~42 Millionen CA$ kommt, umgerechnet sind das gerade Mal 32 Millionen US$.

Das lässt, unserer Ansicht nach, unendlich viel Potenzial zu

Das Wachstumspotenzial ist gigantisch, wenn Sie sich vorstellen, wie viele Milliarden Google mit seinen Algorithmen verdient und VSBLTY den Schlüssel in der Hand hält, um vergleichbare Dienstleistungen für den stationären Einzelhandel zu ermöglichen.

Kurse könnten sprunghaft steigen

Nach dem Börsengang und einer damit verbundenen „Einlöseflut“ von Warrants trifft der Kurs auf dem Niveau um 0,50 CA$ auf eine starke Unterstützung. Das neue Placement um 0,50 CA$ und die damit verbundenen „Warrants“ bei 0,75 CA$ lassen durchaus ein erhebliches Aufwärtspotenzial zu.

Wer limitiert unter 0,55 CA$ zum Zuge kommt, dürfte demnach seine helle Freude am Aktienkurs und der Unternehmensentwicklung haben.

Wir nehmen die VSBLTY-Aktien darum heute offiziell auf unsere Coverage-Liste auf und werden entsprechend kursrelevante Meldungen ab nun begleiten und regelmäßig kommentieren.

Alle SD-Leser werden hautnah informiert, wenn VSBLTY seinen Siegeszug weltweit startet.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber und Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien und Aktienoptionen des besprochenen Unternehmens VSBLTY und haben die Absicht, diese je nach Marktsituation – auch kurzfristig – zu veräußern bzw. Optionen auszuüben und könnten dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht jeweils konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte Haftungsausschluss beachten.