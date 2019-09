Die nächste Crash-Gefahr? Kaufen Sie jetzt…

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben den Sommer nun fast überstanden und damit die statistisch betrachtet schlechteste Börsenzeit des Jahres. Noch immer deuten angeblich zahlreiche Zeichen darauf, dass es bald zu einem Crash an den Märkten kommen könnte. Die Konjunkturzahlen seien schlechter, heißt es. Die Zinsen sind nicht stark genug gesunken (in den USA, so ein Kritiker) oder aber der Brexit würde ...



