Mit nachhaltigem MICE-Rahmenprogramm auf das Siegertreppchen / Bremerhavener Hotel unter den ersten drei des Meeting Experts Green Award (FOTO)

Bremerhaven (ots) -Das Bremerhavener 4-Sterne-Hotel ATLANTIC Hotel Sail City gehörtmit seinem Veranstaltungsformat "Resteessen - zu gut für die Tonne"zu den besten drei Einreichungen in der Kategorie Nachhaltige(s)Veranstaltungs-Zentrum/Location/Hotel für den renommierten MeetingExperts Green Award.Auf Initiative des GCB German Convention Bureau und demEuropäischen Verband der Veranstaltungs-Centren EVVC wurdenanlässlich der greenmeetings und events Konferenz letzte Woche inLeipzig zum vierten Mal die Meeting Experts Green Awards verliehen.Damit wird alle zwei Jahre herausragendes Engagement derVeranstaltungsbranche im Bereich Nachhaltigkeit gewürdigt.Erschreckende 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich inDeutschland weggeworfen. Das Team des Bremerhavener ATLANTIC HotelSail City hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie Green Saildas Veranstaltungsformat "Resteessen" entwickelt, umöffentlichkeitswirksam auf das Thema Lebensmittelverschwendungaufmerksam zu machen. Allein 2018 hat das Hotel über zahlreicheregionale und überregionale Berichterstattungen mehr als fünfMillionen Menschen mit dem "Resteessen" erreicht und so sein überJahre erworbenes Wissen einer breiten Zielgruppe zur Verfügunggestellt."Mit seinem "Resteessen - zu gut für die Tonne" trägt das ATLANTICHotel Sail City dazu bei, das Ziel der Vereinten Nationen, bis 2030die Lebensmittelverschwendung um 50 Prozent zu reduzieren, zuerreichen. Es handelt sich um ein kostenneutrales Projekt, da dieRohstoffe aus der Überproduktion verarbeitet werden; gleichzeitigträgt es zur Aufklärung der Gäste und Lieferanten zu einemsensibleren Umgang mit dem 'Gut Lebensmittel' bei", so Jury-MitgliedProf. Dr. Michael-Thaddäus Schreiber, Geschäftsführer desEuropäischen Instituts für TagungsWirtschaft GmbH.Neben einem abwechslungsreichen Vier-Gänge-Menü bringt dasInfo-Dinner den Gästen die Wertschätzung von Lebensmitteln näher undbei jedem Gang wird auf unterhaltsame Weise deutlich gemacht, wo undwie sich Lebensmittelverschwendung vermeiden lässt. Der "unverschämteTeller" ist dabei immer ein hilfreiches Sinnbild: Prall gefüllt stehter stellvertretend für maßlose Gier, die bekanntlich an so manchemBuffet zu beobachten ist.Dennis Micknaß, Leiter Verkauf und Marketing Weser-Ems: "DieAuszeichnung bestätigt uns in unserem langjährigen Engagement,kostbare Nahrung nicht bedenkenlos zu verschwenden. Wir sind sehrzufrieden, dass unser Resteessen-Format zunehmend als Rahmenprogrammbei Tagungen und Kongressen in der Klima- und Fairtrade-StadtBremerhaven gebucht wird."Bremerhaven positioniert sich derzeit im MICE-Segment unterFederführung der BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven als Destinationmit dem Anspruch, Tagungs- und Rahmenprogramme zu zeitgemäßen Themenwie Klimawandel, Erneuerbare Energie, Logistik und Mobilität derZukunft oder auch Fisch- und Lebensmittelverarbeitung zu entwickeln.Das "Resteessen" ist eins der Leuchtturmprojekte in diesem Bereich,ebenso wie das Angebot klimaneutraler Green Sail Meetings desATLANTIC Hotel Sail City. Nachhaltig und klimaschonend zuwirtschaften, ist für das Bremerhavener Hotel sowohl eine Haltung alsauch ein ökonomisches Erfolgsmodell.Pressekontakt:ATLANTIC Hotel Sail CitySandra TscharntkeVerkauf & MarketingTel. 0471 30990-250E-Mail: stscharntke@atlantic-hotels.deoderbigbenreklamebureau gmbhAgentur für KommunikationAnne Claire BunteTel. 0471 98218208E-Mail: acb@bb-rb.deOriginal-Content von: ATLANTIC Hotel Sail City, übermittelt durch news aktuell