Das nachhaltige Erbe einer verständnisvollen Königin

- Gründerin der Foundation for the Promotion of SupplementaryOccupations and Techniques [Stiftung zur Förderung zusätzlicherberuflicher Tätigkeiten und Techniken] (SUPPORT), deren Mission dieLinderung von Armut unter armen Menschen istBangkok (ots/PRNewswire) - Vor noch nicht allzu langer Zeit habendie meisten Länder noch Entwicklung um jeden Preis verfolgt. In derBemühung, das Leben ihrer Bevölkerung zu verbessern, haben zahlreichepolitische Verantwortliche kurzfristigem Nutzen den Vorzug gegeben.Allerdings waren Teile dieses Nutzens nicht von dauerhafter Natur;dies führte zu einer Veränderung im Denken und zu einem neuen Ansatz:Nachhaltigkeit. Dieser Ansatz ist inzwischen zu einer soüberzeugenden Hauptrichtung geworden, dass die 191 Mitgliedsstaatender Vereinten Nationen im Jahr 2015 gemeinsam die 17Nachhaltigkeitsziele verabschiedeten. Aber bereits 60 Jahre früherhat nach einer Erklärung des Außenministeriums eine visionäreFührungspersönlichkeit Pionierarbeit für nachhaltige Entwicklunggeleistet - Ihre Majestät Königin Sirikit von Thailand.Ihre Majestät Königin Sirikit von Thailand, die Gründerin derFoundation for the Promotion of Supplementary Occupations andTechniques (SUPPORT), gründete SUPPORT, um armen Menschen die Chancezu bieten, Fähigkeiten erlernen und sie und ihre Talenteweiterzuentwickeln, damit sie ihre Familien unterstützen können.Im Jahr 1955 war Thailand eine Nation von Bauern und die meistenvon ihnen waren arm. In ihrem Bestreben, dies zu ändern, begannenIhre Majestäten König Bhumibol Adulyadej und Königin Sirikitabgelegene und ländliche Gebiete zu bereisen und Hilfslieferungen undUnterstützung zu bringen. Aber sobald diese Hilfslieferungenaufgebraucht waren, benötigten die Menschen nach wie vorUnterstützung. Ihre Majestäten suchten nach Möglichkeiten, dieseMenschen bei der Selbsthilfe zu unterstützen: Möglichkeiten, dienachhaltig sein sollten.Während Seine Majestät, der verstorbene König Bhumibol mit dem Bauvon Bewässerungssystemen begann und neue Nutzpflanzen einführte,bemerkte Ihre Majestät Königin Sirikit in den Dörfern Frauen, diekunstvoll gestaltete Sarongs aus Seide trugen, die sie selbst gewebthatten. Aber im Laufe der Zeit wurden sie von immer weniger Frauengewebt. Die Kunst des Webens der originalen Thai-Designs gerietlangsam in Vergessenheit. In anderen Dörfern sah sie geschickteHolzschnitzer, Juweliere, Korbmacher, die mit yan lipao (Weinranke)arbeiteten und Hersteller von Objekten aus Niello, der schimmerndenMischung aus Gold, Blei und Kupfer, alle im unverkennbaren Thai-Stil,der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Aber auch dieseKunsthandwerker wurden immer weniger.Ihre Majestät Königin Sirikit war alarmiert, dass dieseskulturelle Wissen Thailands verloren geht und verfolgte einen neuenAnsatz, der die Armut dieser Menschen lindern sollte. Sie überzeugtedie Frauen in den Dörfern, dass sie Seide auch für den Verkauf webenund damit einen Lebensunterhalt schaffen können, der ihnen dieUnterstützung ihrer Familien ermöglichen und den traditionellenThai-Künsten neues Leben einhauchen würde. Anfangs kaufte IhreMajestät die gesamte Seide auf, die die Frauen webten und sie begannmit der Entwicklung eines Marktes, um diese Bemühungen nachhaltig zumachen. Als die Umsätze zu steigen begannen, wandte sie dasselbeModell auch bei Holzschnitzereien, Schmuck, Produkten aus Niello,Korbwaren und anderen Handarbeiten an.Um diesen Ansatz zu formalisieren, gründete Ihre Majestät KöniginSirikit im Jahr 1976 die Foundation for the Promotion ofSupplementary Occupations and Techniques, auch als SUPPORT bekannt.Mithilfe der persönlichen Mittel Ihrer Majestät und öffentlicherSpenden etablierte SUPPORT Zentren in allen Teilen des Königreiches,um so vielen armen Menschen wie möglich die Chance zu geben,Fähigkeiten zu erlernen und ihre Talente weiterzuentwickeln, damitsie ihre Familien unterstützen können."Das Wichtigste für Ihre Majestät ist, armen Menschen die Chancezu bieten, ihr Potenzial voll auszunützen", sagte ThanpuyingSupornpen Luangthepnimit, stellvertretender Direktor von SUPPORT.Das SUPPORT Training Center wurde im 1978 in der Chitralada Villa,Dusit Palace, in Bangkok gegründet und 2010 in "Queen SirikitInstitute" umbenannt. Das Institut ermöglicht es Mitgliedernverarmter Familien, sich auszubilden und zu begabten Kunsthandwerkernzu entwickeln, um das kulturelle Erbe zu bewahren sowie neueKunstschätze zu schaffen, und gleichzeitig das Leben ihrer Familienund Gemeinschaften zu verbessern, teilte das Außenministerium mit."Ich bin über unsere Menschen sehr stolz. Thais sind natürlicheKünstler, unabhängig davon, wer sie sind oder wo sie leben, ob sieBauern sind oder andere Fachleute", hat Königin Sirikit einmalgesagt.In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Thailand in eine derführenden Volkswirtschaften der Region verwandelt, aber auch hier,wie in jedem Land, gibt es benachteiligte Menschen und solche, dieChancen benötigen. Daher arbeitet das Queen Sirikit Instituteunvermindert stark, bietet Wege aus der Armut heraus, gibt denThai-Künsten neues Leben und unterstütz die Menschen Thailands, damitsie ihr volles Potenzial erreichen. Es ist ein nachhaltiges Erbe, daseiner verständnisvollen und visionären Königin gerecht wird.