n-tv und DISQ küren CHECK24 zum Spar-Champion

München (ots) -- CHECK24 ist günstigster Reisevermittler- Über 200 CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen rund um dieReisebuchungCHECK24 ist Spar-Champion 2019. Das ergab eine Untersuchung desNachrichtensenders n-tv zusammen mit dem Deutschen Institut fürService-Qualität (DISQ). Das Münchner Vergleichsportal belegte in derKategorie Reisevermittler den ersten Platz vor Holidaycheck undReisen.de.*)Die Experten des DISQ werteten knapp 18.000 Preisdaten aus 41DISQ-Studien aus. Sie untersuchten, wie attraktiv das Preisniveau dergetesteten Unternehmen ist und zwar nicht punktuell, sondern übereinen Zeitraum von vier Jahren. Die jeweils aktuellsten Preise gingendabei stärker gewichtet in die Beurteilung ein.Bewertet wurden insgesamt 195 Unternehmen in 16 Branchen.Preisträger sind die jeweils drei preisgünstigsten Unternehmen jeKategorie, den Titel Spar-Champion 2019 erhielt jeweils derErstplatzierte.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheReiseverwaltung im digitalen KundenkontoPauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben,erhalten bei über 200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen die Wochepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichenKundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alleReiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicherAnsprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge digital imKundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissenüber 15 Millionen Kunden zu schätzen.*)Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ);https://disq.de/spar-champions.html [26.6.2019]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell