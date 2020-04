Koblenz (ots) - n-tv: Deutschlands beste Versicherungen - Debeka erneut Gesamtsieger in der privaten Krankenversicherung (Vollversicherung)"Von A wie Absicherung bis Z wie Zusatzversicherungen: Der Wunsch nach Risikoschutz und Vorsorge ist auch oder gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr präsent. Eine Entscheidungshilfe für den Verbraucher stellt der alljährlich vergebene Award Deutschlands Beste Versicherungen dar", erklärte jetzt der Nachrichtensender n-tv. In der Rubrik der privaten Vollversicherung konnte die Debeka Krankenversicherung erneut punkten und geht auch im Jahr 2020 als Gesamtsieger aus den Analysen der Experten hervor. Die Debeka ist mit 2,4 Millionen vollversicherten Personen Marktführer in der privaten Krankenversicherung. Mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland ist Debeka-Mitglied.Die Preisträger wurden von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Deutschen Institut für Service-Qualität und n-tv ausgezeichnet. Die Produktanalyse führte dabei Franke und Bornberg durch, wobei Qualität sowie Preise und Leistungen die Bewertungsgrundlage bildeten. Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, beschreibt die Untersuchung: "Unsere Analyseteams suchen im Kleingedruckten der Versicherungsverträge jede Fußangel. Eine einzige negative Regelung kann über Anerkennung oder Ablehnung eines Schadens und damit über die wirtschaftliche Existenz entscheiden. Damit ist klar, dass nur Top-Produkte der Versicherer für eine Auszeichnung infrage kommen.Versicherungen mehrfach geprüftDie Unternehmen mit den besten Produkten wurden danach durch das Deutsche Institut für Service-Qualität einem umfassenden Servicetest unterzogen. Dieser umfasste verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen sowie Analysen der Internetauftritte. "Für viele Verbraucher sind bei einem Vergleich die Qualität und der Preis die ausschlaggebenden Faktoren. Wie gut eine Versicherung ist, bemisst sich aber auch an der Serviceleistung. Die Preisträger des Awards überzeugen deshalb zum einen mit attraktiven Konditionen und zum anderen auch in puncto Kundenorientierung", bemerkt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-QualitätAlle Preisträger sowie zusätzliche Informationen zur Auszeichnung unter: //www.bestevers.deQuelle: ntv.de / Franke und Bornberg / DISQPressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57398/4577549OTS: Debeka VersicherungsgruppeOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell