nChain erhält zweites Patent im Bereich digitale Sicherheit und baut den technischen Support für Blockchain-Technologie in Unternehmen weiter aus

London (ots/PRNewswire) - nChain, weltweit führend bei Forschungund Entwicklung im Bereich Blockchain-Technologien, freut sich, seinezweite Patentzulassung durch das Europäische Patentamt für eineErfindung zur digitalen Sicherheit bekannt geben zu können. nChain,das sein Innovationsprogramm fortsetzt, baut derzeit den technischenSupport weiter aus, um Geschäftspartnern bei der Einbindung vonnChain-Erfindungen in deren unternehmensweite Blockchain-Strategie zuunterstützen.Das zweite Patent von nChain, ein europäisches Patent mit derNummer 3268914, wurde unter dem Titel "Determining a common secretfor the secure exchange of information and hierarchical deterministiccryptographic keys" (Bestimmung eines gemeinsamen Geheimnisses fürden sicheren Informationsaustausch und hierarchische,deterministische kryptographische Schlüssel) veröffentlicht. DieTechnik zur Erzeugung von deterministischen Schlüsseln (DeterministicKey Generation) stellt eine verbesserte Sicherheit bei derKommunikation zwischen zwei Knotenpunkten bzw. Parteien in einemNetzwerk zur Verfügung, und sie sorgt gleichzeitig dafür, dass dieParteien ihre privaten Schlüssel geheim halten können.Der CEO der nChain Group, Jimmy Nguyen, beschreibt das riesigePotential dieser Erfindung wie folgt:"Die Technik zur Erzeugung von deterministischen Schlüsseln wirddazu beitragen, Versuche wie bei "Mt. Gox", den Austausch vonKryptowährungen zu hacken und in digitale Brieftaschen einzudringen,von vornherein zu unterbinden. Allerdings sind die möglichenEinsatzgebiete weitaus größer, zumal die digitale Welt rasant wächst,es immer mehr digitalisierte Geldanlagen gibt, mehr Daten in derCloud gespeichert werden, neuere Methoden in der digitalenKommunikation zur Anwendung kommen und sich die Zahl der Geräte imInternet der Dinge voraussichtlich explosionsartig erhöhen wird. DieErfindung kann für die Sicherheit erhebliche Vorteile bieten, undzwar für jedes Szenario, in dem sensible Daten, Geldanlagen,Kommunikationen oder kontrollierte Ressourcen gesichert werdenmüssen."Nguyen beschreibt zudem den nächsten Schritt, den nChainunternehmen will, um mit noch mehr Partnern bei der Implementierungvon Blockchain-Technologie in Unternehmen zusammenzuarbeiten:"Unser Team hat einige wirklich starken Erfindungen auf den Weggebracht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese Technikenzusammen mit unseren Geschäftspartnern zu implementieren, damit sieihr volles Potenzial entfalten können. Dafür erweitern wir dieKapazitäten von nChain für die Bereitstellung von technischenSupportleistungen für die Blockchain-Strategie in Unternehmen. Wirwollen mit ausgewählten Partner in Projekten zusammenarbeiten, um denmaximalen Nutzen für die Bitcoin-Cash-Umgebung herauszuholen."nChain hat die Technik zur Erzeugung von deterministischenSchlüsseln und andere Techniken bereits im Rahmen seiner Kooperationmit SBI BITS in Japan zum Einsatz gebracht. SBI BITS ist einTechnologieanbieter für Finanzdienstleister und einehundertprozentige Tochtergesellschaft der SBI Holdings, Inc. nChainarbeitet mit SBI BITS gemeinsam an der Entwicklung der nächstenGeneration einer fortschrittlichen, sicheren Aufbewahrung vonKryptowährungen.Darüber hinaus unterstützt nChain mithilfe seinerNakasendo(TM)-SDK (Software Development Kit) Unternehmen aus derBlockchain-Branche bei der Entwicklung von Anwendungen. Die Version1.0 der SDK stellt eine kryptographische Bibliothek zur Verfügung,die auch die Technik zur Erzeugung von deterministischen Schlüsselnumfasst. Die Nakasendo(TM)-SDK, die im Mai 2018 offiziellherausgebracht wurde und für den freien Gebrauch in derBCH-Blockchain zur Verfügung steht, kann auf GitHub unterhttps://github.com/nakasendo/ heruntergeladen werden.nChain wird zudem mit HandCash, der neuenBitcoin-Cash-Brieftasche, die die Technologie zurNahfeldkommunikation (Near-Field Communication) (http://handcash.io/)nutzt, zusammenarbeiten, um sein Technikprodukt zur Erzeugung vondeterministischen Schlüsseln und andere nChain-Innovationen weiter zustärken. nChain beteiligt sich auch finanziell an HandCash.nChain arbeitet daran, eine stärkere Blockchain-Umgebung zuschaffen, wobei der Fokus auf dem Bitcoin-Cash-Netzwerk liegt.Unternehmen, die technische Unterstützung bei ihrerBlockchain-Strategie benötigen, wenden sich bitte per E-Mail annChain unter contact@nchain.com.INFORMATIONEN ZUR NCHAIN GROUP: Die nChain Group ist weltweitführend bei Forschung und Entwicklung im BereichBlockchain-Technologien. Ihre Aufgabe besteht darin, dasBitcoin-Netzwerk auf breiter Front auszubauen und dessen Akzeptanzweltweit zu steigern, wobei der Fokus auf Bitcoin Cash als wahrerBitcoin liegt.Website: nChain.comTwitter: @nChainGlobalLogo - https://mma.prnewswire.com/media/489689/nChain_Logo.jpgPressekontakt:Presseanfragen richten Sie bitte an Infinite Global unter: MatthewGilleard (Infinite GlobalEMEA)matthewg@infiniteglobal.com+44 (0)207-269-1430Jamie Diaferia (Infinite GlobalUS/ASIA)+1-212-838-0220Website: nChain.comTwitter: @nChainGlobalOriginal-Content von: nChain, übermittelt durch news aktuell