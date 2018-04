nChain erhält erste Patentzulassung für Erfindung einer intelligenten Vertragsverwaltung mithilfe von Blockchain-Technologie

London (ots/PRNewswire) - nChain, weltweit führend bei Forschungund Entwicklung im Bereich Blockchain-Technologien, freut sich, dieErteilung seines ersten Patents durch das Europäische Patentamtbekannt geben zu dürfen. Dieses am 11. April 2018 für das Unternehmenerstmals vom EPA erteilte Patent bezieht sich auf ein Verfahren zumAnmeldemanagement und für eine automatisierte Verwaltung vonintelligenten Verträgen mithilfe einer Blockchain.Das Patent - mit der Nummer des Europäische Patentamts EP3257191 -ist unter dem Titel "A method and system for securing computersoftware using a distributed hash table and a blockchain" (EinVerfahren und ein System zur Absicherung von Computersoftware, dieeine verteilte Hashtabelle und eine Blockchain verwendet)eingetragen. Die Erfindung umfasst eine Technik, die für jede Art vonInhalt funktioniert, der über einen ausführbaren Teilbereich verfügt(was nicht auf Computersoftware beschränkt ist, sondern ebenso aufMusik-, Video- und sogar PDF-Dateien anwendbar ist), wodurch übereine Blockchain-Suche nachgeprüft wird, ob die zugreifende Quelleüber eine Lizenz für den Inhalt verfügt und, was noch wichtiger ist,ob die Lizenz weiterhin gültig ist. Die Erfindung kann von Erzeugernvon Inhalten und Rechteinhabern eingesetzt werden, um die digitaleVerwaltung von Rechten effizienter zu gestalten, was sichinsbesondere auf Verträge bezieht, die automatisch erneuert werden.Das ist insbesondere bei digitalen Abonnements üblich, wobei hierintelligente Verträge auf der Blockchain verwendet werden. WeitereInformation zu dieser Erfindung finden sich auf der Website vonnChain unterhttps://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/Das Patent baut auf einer anderen Erfindung von nChain -WO2017145016 (Deterministische Generierung von Schlüsseln) - auf,deren Patentverfahren noch anhängig ist. Diese Erfindung, eingetragenunter dem Titel "Determining a common secret for the secure exchangeof information and hierarchical deterministic cryptographic keys"(Bestimmung eines allgemeinen Geheimnisses für den sicheren Austauschvon Informationen und hierarchische, deterministischeKryptographieschlüssel), stellt ein Verfahren zur Verfügung, bei demzwei miteinander verbundene Knoten, zwischen denen keinevertrauenswürdige Beziehung besteht, eine deterministische Hierarchiedes öffentlichen Schlüssels des jeweils anderen durch den einfachenAustausch ihrer jeweiligen öffentlichen Schlüssel und eineBenachrichtigung in irgendeiner Form abgeleitet werden kann. Hierbeikönnen die jeweiligen privaten Schlüssel weiterhin lediglich durchden Besitzer dieses privaten Schlüssels erzeugt werden. DieseErfindung bietet wesentliche Vorteile bei der Sicherheit und schütztWallets für Kryptowährungen vor Einbrüchen wie im Fall Mt. Gox. Zudemkann diese Erfindung auch weit über Bitcoin- und andereBlockchain-Umgebungen eingesetzt werden - also für jede Situation, inder sensible Daten, Datensätze, Kommunikationen oder kontrollierteDatenquellen geschützt werden müssen. Weitere Informationen zu diesemVerfahren finden sich auf der Website von nChain unterhttps://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/Der Leitende Wissenschaftler von nChain, Dr. Craig Wright, einerder führenden Köpfe und Pionier beim Bitcoin, ist einer derHauptentwickler beider hier angeführten Erfindungen.Der CEO der nChain Group, Jimmy Nguyen, sagt dazu:"Die erste Patentzulassung durch das Europäische Patentamt ist einwichtiger Meilenstein innerhalb des ambitionierten, vor rund zweiJahren gestarteten Forschungs- und Patentprogramms von nChain. Wirrechnen damit, dass dies das erste einer ganzen Reihe von weiterenPatenten in der Zukunft sein wird, nicht zuletzt, weil unserPortfolio an patentierbaren Blockchain-Anwendungen weltweit zu dengrößten gehört - wenn es nicht sogar das größte ist."Nguyen bekräftigte zudem, dass sich nChain weiterhin dafüreinsetzen werde, dass das geistige Eigentum des Unternehmens für dasWachstum von Bitcoin Cash zu Verfügung steht:"Während wir auf der einen Seite den Wert für Unternehmen mithilfeunseres Patent-Portfolios ausbauen, engagiert sich nChain auf deranderen Seite für den Einsatz seines geistigen Eigentums, wovon dieBitcoin-Cash-Community profitieren soll. Wir wollen die wichtigenBestände an geistigem Eigentum über unsere neue 'nChain Open BitcoinCash License' zur freien Verfügung einzig und allein für dieBitcoin-Cash-Blockchain bereitstellen. Damit erhält Bitcoin Casherhebliche Vorteile gegenüber anderen Blockchains und es wird Anreizefür Geschäftsbereiche bieten, auf die BCH-Blockchain zu wechseln, diefür die Ursprungsidee des Bitcoin steht."Website: nChain.comTwitter: @nChainGlobalINFORMATIONEN ZUR NCHAIN GROUP: Die nChain Group ist weltweitführend bei Forschung und Entwicklung im BereichBlockchain-Technologien. Ihre Aufgabe besteht darin, dasBitcoin-Netzwerk auf breiter Front auszubauen und dessen Akzeptanzweltweit zu steigern, wobei der Fokus auf Bitcoin Cash als wahrerBitcoin liegt. Die nChain Group umfasst vier Geschäftseinheiten: 1)nChain Limited - ein Geschäftsbereich für Forschung und Entwicklungim Bereich Blockchain mit Sitz in London im Vereinigten Königreich,2) nChain Holdings Limited - eine Holding für geistiges Eigentum undVermarktungsunternehmen, 3) nChain Reaction - einInvestitionsunternehmen zur Unterstützung von Engagements imZusammenhang mit Produkten und Anwendungen auf der Grundlage vonBitcoin sowie 4) nCrypt - eine Bitcoin-Wallet und Bitcoin-Börse mitSitz in Kanada. (nCrypt firmiert derzeit unter dem Namen nTrust, sollaber 2018 ein neues Markenimage erhalten, um seine neueSchwerpunktsetzung auf den Bitcoin besser widerzuspiegeln).