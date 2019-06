mydealz Retailer Awards: Amazon, Lidl und Skyscanner gewinnen Publikumspreise (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) -Amazon, Lidl und Skyscanner sind die Gewinner der diesjährigen"mydealz Retailer Awards". Bei einer Abstimmung setzten sie sichgegen ihre Konkurrenten durch und sicherten sich einen derPublikumspreise, die das Verbraucherforum mydealz in diesem Jahr zumersten Mal vergeben hat. Vom 15. Mai bis zum 3. Juni hatten diemonatlich 6,7 Millionen Besucher des Portals mydealz.de dieGelegenheit, in sechs Kategorien für ihren Lieblingshändlerabzustimmen.Zum beliebtesten Lebensmittelhändler kürten die Verbraucher denDiscounter Lidl: 24,8 Prozent der Stimmen entfielen bei dendiesjährigen mydealz Retail Awards auf Lidl. In der Kategorie"Reisen" erhielt das Flugpreisvergleichsportal Skyscanner mit 16,9Prozent die meisten Stimmen während Amazon sich dank seinerMarktdominanz in vier Kategorien gegen die Konkurrenz behauptete. Derdeutsche Ableger des US-Konzerns schnitt in den Kategorien Elektronik(Stimmenanteil: 41,7 Prozent), Family & Kids (33,6 Prozent), Gaming(26,0 Prozent) und Mode (26,8 Prozent) am stärksten ab.Insgesamt lieferten sich die nominierten Händler in einigenKategorien ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst der Konsumenten.Besonders eng gestaltete sich das Ringen um die Gunst der Verbraucherim Reisebereich. Das Flugpreisvergleichsportal Skyscanner lag hiermit 16,9 Prozent auf dem ersten Rang, dicht gefolgt von der DeutschenBahn, für die 15,1 Prozent der Teilnehmer votierten. DasBuchungsportal Expedia komplettierte die Top-3 der beliebtestenReiseanbieter: 12,3 Prozent der Teilnehmer erklärten Expedia zu ihremLieblings-Reiseanbieter.Ähnlich knapp fiel das Ergebnis in der Kategorie "Lebensmittel"aus. Der Award-Gewinner Lidl lag mit 24,8 Prozent aller Stimmen nurknapp vor der Supermarktkette Rewe: Sie erklärten 22,2 Prozent allerAbstimmenden zu ihrem persönlichen Lebensmittelhändler. Kauflandschaffte es in der Kategorie "Lebensmittel" mit einem Stimmenanteilvon 14,5 Prozent auf den dritten Rang.Klarer fiel das Stimmungsbild in den Kategorien aus, die Amazonfür sich entschied. Vor allem beim Kauf von Elektronik scheinen vieleVerbraucher dem US-Konzern zu vertrauen: 41,7 Prozent derAbstimmungsteilnehmer gaben Amazon.de in dieser Kategorie ihreStimme. Auf Rang zwei und drei der populärsten Elektronikhändlerfanden sich Media Markt und Saturn wieder. Rund jeder Fünfte (19,0Prozent) erklärte Media Markt zu seinem Lieblingshändler fürElektronik. Für Saturn stimmten 8,8 Prozent der Teilnehmer ab.Auch in der Kategorie "Family & Kids" lag Amazon - vermutlich auchwegen seines dank der zahlreichen Marktplatzhändler - breiterenAngebots mit einem Stimmenanteil von 33,6 Prozent deutlich vor derKonkurrenz. Die Drogeriekette Rossmann (13,4 Prozent) sicherte sichbei den diesjährigen mydealz Retail Awards den zweiten Platz imBeliebtheitsranking. Der Spielwarenhändler Mytoys erwies sich alsdrittbeliebtester Händler in der Kategorie "Family & Kids". Für ihnstimmten 11,1 Prozent der Teilnehmer.Die Wahl des beliebtesten Gaming- und besonders die desbeliebtesten Modehändlers gestalteten sich hingegen deutlich enger."Nur" jeder Vierte (26,0 Prozent) erklärte Amazon zu seinembeliebtesten Spielehändler während 13,5 Prozent für Media Markt aufPlatz zwei und 11,2 Prozent für Humble Bundle auf Platz drei desRankings der beliebtesten Spielehändler votierten.Noch dichter fiel das Stimmungsbild im Modebereich aus. Zalandoerwies sich hier als starke Nummer: 17,9 Prozent erklärten Zalando zuihrem beliebtesten Modehändler, 26,8 Prozent Amazon. About You folgtemit einigem Abstand auf dem dritten Rang. Für About You votierten 9,8Prozent Abstimmenden.Die mydealz Retailer Awards fanden dieses Jahr zum ersten Malstatt und sind ein vom Verbraucherforum mydealz initiierterPublikumspreis für den Handel. Vom 15. Mai bis zum 3. Juni hattemydealz seine monatlich 6,7 Millionen Besucher dazu aufgerufen, insechs Kategorien ihren persönlichen Lieblingshändler zu wählen.Insgesamt standen sechzig Händler zur Wahl, die 2018 bei denmydealz-Nutzern besonders populär waren - gemessen an Kriterien wieder Anzahl der geteilten Angebote, ihrer durchschnittlichenTemperatur, dem Verhältnis von positiven und negativen Bewertungenund der Anzahl der Nutzer, die dem jeweiligen Link zum Angebotfolgten. Zusätzlich konnten Verbraucher über Freitextfelder für ihrenpersönlichen Lieblingshändler abstimmen."Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns, dass die mydealzRetailer Awards gleich beim ersten Mal so gut angenommen wurden",erklärte mydealz-Gründer Fabian Spielberger. "Dass TausendeVerbraucher die Chance genutzt haben, für ihren Lieblingshändler zustimmen, zeigt, dass die mydealz Retailer Awards eine sinnvolleErgänzung zu etablierten, von Experten vergebenen Händlerpreisensind. Gleichzeitig unterstreicht die große Zahl an Stimmen, dass dieGewinner vieles richtig machen, um Verbraucher nachhaltig von sich zuüberzeugen."-- Die Ergebnisse im ÜberblickDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Elektronik"1. Amazon - 41,72 Prozent2. Media Markt - 18,98 Prozent3. Saturn - 8,80 Prozent4. Mindfactory - 8,58 Prozent5. Notebooksbilliger.de - 5,56 ProzentDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Family & Kids"1. Amazon - 33,60 Prozent2. Rossmann - 13,38 Prozent3. Mytoys - 11,12 Prozent4. Müller - 9,74 Prozent5. Babymarkt & Galeria Kaufhof - 6,39 ProzentDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Gaming"1. Amazon - 25,98 Prozent2. Media Markt - 13,51 Prozent3. Humble Bundle - 11,16 Prozent4. Cdkeys.com - 10,30 Prozent5. Gog.com - 7,14 ProzentDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Mode"1. Amazon - 26,80 Prozent2. Zalando - 17,93 Prozent3. About You - 9,84 Prozent4. Adidas - 9,33 Prozent5. Otto - 5,92 ProzentDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Lebensmittel"1. Lidl - 24,77 Prozent2. Rewe - 22,25 Prozent3. Kaufland - 14,54 Prozent4. Amazon - 11,84 Prozent5. Real - 6,06 ProzentDas sind die beliebtesten Händler in der Kategorie "Reisen"1. Skyscanner - 16,91 Prozent2. Deutsche Bahn - 15,12 Prozent3. Expedia - 12,31 Prozent4. Flixbus - 10,79 Prozent5. Lufthansa - 10,32 ProzentÜber mydealz (www.mydealz.de):mydealz (www.mydealz.de) wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielbergerals Blog gegründet und ist heute mit 50,9 Millionen Kontakten proMonat die größte Social-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten(Unique User) nutzen mydealz, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe,die als weltweit größte Shopping-Community 25 Millionen Verbraucherpro Monat erreicht und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minutenbeeinflusst. Zu Pepper.com zählen neben mydealz die PlattformenChollometro (Spanien), Dealabs (Frankreich), DesiDime (Indien),hotukdeals (Großbritannien), nl.pepper.com (Niederlande), Pelando(Brasilien), Pepper.pl (Polen), Pepper.ru (Russland), Preisjäger(Österreich) und Promodescuentos (Mexiko).Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael HenschPublic Relations & Communications ManagerE-Mail: michael@pepper.comTelefon: +49 176 633 47 407Newsroom: https://pepper.pr.coOriginal-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell