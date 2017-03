mybet startet durch / Neue Plattform, neue Wetten, neue Funktionen / Und Gratiswette zum Start

Hamburg (ots) - Ab sofort präsentiert online Gaming Anbieter mybetsein Angebot auf einer optisch und technisch neuen Webseite. Unterwww.mybet.com stehen jetzt viermal so viele Wettoptionen zurVerfügung wie bisher. Auch das neue Livewetten-Angebot ist riesig.Zum Start der neuen Plattform schenkt mybet seinen Kunden eine 10Euro-Gratiswette.Die wichtigsten Neuerungen auf www.mybet.com im Überblick:Viermal mehr Wettoptionen, großes Livewetten-Angebot, Anmeldungsowie Ein- und Auszahlung vereinfacht, bessere Suchfunktion, neugegliederter Wettschein, frei einstellbares Favoritenmenü. Dazu jedeMenge neue Casinospiele und vieles mehr - alles responsiv für alleEndgeräte.Ab Sommer 2017 werden weitere neue Funktionen folgen, so zumBeispiel eine Vergrößerung des Live-Casino-Angebots. Vorbeischauenlohnt sich. www.mybet.com.Über mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell