my-fish YouTube-Kanal mit Tobias Gawrisch: ZZF startet Video-Serie für Aquarianer

Das my-fish Projekt des ZentralverbandsZoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF) startet mit einer Video-Seriezur Aquaristik: Tobias Gawrisch, begeisterter Aquarianer undYouTuber, wird insbesondere Anfänger bei ihren ersten Schritten alsAquarianer unterstützen. Das Ziel ist eine Serie, die die wichtigstenThemen der Aquaristik behandelt, damit Aquarianer Freude an einerfunktionierenden Aquaristik haben. Dabei folgt er seinem Credo:"Geduld ist die wichtigste Eigenschaft für einen Aquarianer. Biologiekann man nur sehr schwer beschleunigen, egal wie ungeduldig undgespannt man ist."Tobias Gawrisch ist kein Unbekannter in der aquaristischenYouTube-Szene: Der professionelle Fotograf legt Wert auf eineanspruchsvolle Video-Ästhetik und erreicht auf seinem YouTube-Kanal"AquaOwner" über 17.000 Abonnenten. Während Gawrisch auf diesem dieFacetten des Aquascapings erklärt, wird er in my-fish TV über dieartgerechte Pflege von Zierfischen und andere Herausforde-rungen derAquaristik sprechen. Sein Ziel: "Ich möchte, dass die Aquaristikmoderner und frischer wird."Die Internetplattform my-fish.org ist ein interaktivesInternetportal, das ein viel-fältiges Angebot rund um das ThemaAquaristik bietet. Über Newsletter, Po-dcast und Blog erhalten Haltervon Zierfischen regelmäßig Anregungen für ihr Hobby. Gegründet wurdedie Plattform von Zierfischgroßhändlern der Fach-gruppe Heimtierzuchtund -großhandel im Zentralverband Zoologischer Fachbe-triebe e.V.(ZZF). Die Tochtergesellschaft des Verbandes Wirtschaftsgemein-schaftZoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) führt das Projekt durch.my-fish TV: https://youtu.be/hbRYp1OWlK4Pressefoto und Word-Dokument:https://www.zzf.de/presse/meldungen.html