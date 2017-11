myVeeta: Wiener Recruiting-Startup expandiert nach Deutschland - BILD

Strategische Investoren ermöglichen nächsten WachstumsschrittWien (ots) - 2. November 2017 - myVeeta unterstützt seit Anfang2016 Unternehmen in Österreich bei der Personalsuche. Nun soll auchder deutsche Markt gezielt angesprochen werden. Voraussetzung fürdiesen Entwicklungsschritt war eine Kapitalerhöhung, die kürzlicherfolgreich abgeschlossen werden konnte."myVeeta konnte sich in den letzten Jahren auf demösterreichischen Markt gut positionieren, die Expansion nachDeutschland ist der nächste logische Schritt", somyVeeta-Geschäftsführer Jan Pichler. In diesem Vorhaben bestärktwurde das dreiköpfige Management-Team von myVeeta - CEO Jan Pichler,CFO Sascha Mundstein und CTO Günther Pfeffer - auch durch den 2.Platz beim deutschen HR Innovation Award, mit dem myVeeta vor Kurzemausgezeichnet wurde. Die Eröffnung einer myVeeta-Niederlassung inBerlin ist für Mitte 2018 geplant, bis dahin wird der deutsche Marktvon Wien aus betreut.Zwtl.: Frisches Kapital, neue MärkteDie Planung und Abwicklung der Kapitalerhöhung erfolgte über dasInvestoren-Netzwerk primeCROWD. "Neben frischem Kapital im mittlerensechsstelligen Bereich erhält myVeeta auch Zugriff auf ein Netzwerkpotenzieller Kunden in der DACH-Region", soprimeCROWD-Geschäftsführer Markus Kainz.Zwtl.: Ehemalige Bewerber als wertvolle KandidatenquelleDie Nachfrage nach Lösungen, die Unternehmen bei der Personalsucheunterstützen, ist ungebrochen. Während die meisten Anbieter aberversuchen, ihren Kunden mehr Bewerbungen zu vermitteln, verfolgtmyVeeta einen anderen Ansatz: Es ermöglicht Unternehmen, sich eineigenes Talentenetzwerk aufzubauen. So können sie mit ihrenehemaligen Bewerbern, Mitarbeitern, Praktikanten und anderen Talentenlangfristig in Kontakt bleiben. Ist ein Job vakant, können dieUnternehmen auf den eigenen Pool passender, interessierter Personenzurückgreifen und dadurch rasch und unkompliziert geeigneteKandidaten finden.Zwtl.: myVeeta bei der Personal Austria am 8. und 9. November 2017Wer myVeeta und ihre Lösung persönlich kennen lernen möchte, hatam 8. und 9. November 2017 bei der Personal Austria (Messe Wien),Österreichs größter HR-Fachmesse, die Gelegenheit dazu (Halle A,Stand D.15-22). Weitere Möglichkeiten sind die TALENTpro am 22. März2018 in München sowie die Personal Süd am 24. und 25. April 2018 inStuttgart.Zwtl.: Über myVeetamyVeeta (http://www.myveeta.com) ermöglicht Unternehmen diverserBranchen und Größen, unkompliziert ein eigenes Talentenetzwerkaufzubauen, um mit ehemaligen Bewerbern, Praktikanten, Lehrlingen undanderen Talenten langfristig in Kontakt zu bleiben. Das beschleunigtnicht nur die Personalsuche, sondern reduziert auch Aufwand undKosten um bis zu 50 Prozent. Gleichzeitig unterstützt myVeeta alsunabhängige Bewerbungsplattform Karriereinteressierte bei Erstellungund Versand von Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen. myVeeta istein Produkt der Wiener Talent Solutions GmbH.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:myVeeta c/o Talent Solutions GmbHTheresa Schneider MA, theresa@myveeta.com, +43 1 9576759, www.myveeta.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18315/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: myVeeta, übermittelt durch news aktuell