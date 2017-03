mySwitch - Innovativer Stromanbieter Wechselservice für smarte Kunden

Münster (ots) - Das Verbraucherportal StromAuskunft(www.stromauskunft.de) bietet unter dem Namen "mySwitch" eineninnovativen Wechselservice für Stromkunden an. Dabei macht mySwitchden Anbieterwechsel so leicht wie noch nie und bietet eine dauerhafteTarifoptimierung an."Für viele Kunden ist der reine Preisvergleich, wie man ihn vonden etablierten Portalen Verivox oder Check24 kennt, nicht mehr derrichtige Weg. Der Anbietermarkt ist mit über 1000 Stromanbietern fürVerbraucher nicht zu durchschauen und zudem haben mehr als die Hälfteder Stromkunden Angst vor einem unseriösen Anbieter", sagt Dr. JörgHeidjann, Geschäftsführer des Portals.Aus diesem Grund funktioniert mySwitch anders. Kunden erhalten aufBasis eines Empfehlungsalgorithmus maximal drei individuell passendeStromtarife anstatt lange und unübersichtliche Listen empfohlen. EinPreissieger, ein Preis - Leistungssieger und der Anbieter mit derbesten Gesamtbewertung. Der Algorithmus sortiert unseriöse Anbieterkonsequent aus und orientiert sich an den Empfehlungen derVerbraucherzentralen und Stiftung Warentest.Mit der Tarifempfehlung ist der kostenlose Service aber noch nichtbeendet. Die Wechselexperten von StromAuskunft bieten einen Rundum -Kümmer Service, helfen beim Anbieterwechsel und informieren imFolgejahr rechtzeitig bevor die Kündigungsfrist abläuft. Auf Wunschwird ein neuer Wechsel eingeleitet und der Kunde kann mit nur einemKlick erneut den Anbieter wechseln und ist damit dauerhaft im bestenStromtarif."So einfach war der Anbieterwechsel noch nie. Kein Aufwand, keinPapierkram, keine Fragen", sagt Geschäftsführer Dr. Jörg Heidjann.Ein Jahr lang hat StromAuskunft den Service getestet, optimiertund in das bestehende Portal StromAuskunft.de integriert. "UnserKundenzuspruch ist außergewöhnlich gut. Wir erhalten sehr vielpositives Feedback und haben in weniger als einem Jahr fast 10.000Kunden für den neuen Service gewonnen. Aus diesem Grund werden wir inKürze auch den Gasanbieterwechsel in mySwitch integrieren sowie denAnbieterwechsel per App ermöglichen", sagt Heidjann.mySwitch ist ein echter Lebensvereinfacher, der das komplexe ThemaStromanbieterwechsel für Kunden so einfach wie möglich macht. Derkostenlose Service ist über www.myswitch.de oderhttps://www.stromauskunft.de/wechselservice/ erreichbar.Pressekontakt:Heidjann GmbHDr. Jörg HeidjannNottebohmstraße 648145 MünsterTel.: 0251 1332690E-Mail: heidjann@stromauskunft.deInternet: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell