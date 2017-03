myRight erzielt ersten Erfolg für deutsche Kläger im VW-Abgasskandal: Inhaftierter VW-Manager Oliver Schmidt wird in seinem US-Gefängnis befragt

Hamburg (ots) -- Erstmals wird ein VW-Manager im Zusammenhang mit einer Klage ausDeutschland befragt- myRight nutzt für seine deutschen Kläger Befragungsmöglichkeitennach US-Recht- Ergebnisse sollen im Verfahren der mehr als 20.000 deutschenmyRight-Kläger verwendet werden- Erkenntnisse zu den Hintergründen und möglicher Beteiligung desVW-Vorstands erwartetDas US District Court Eastern District of Michigan hat die vonmyRight beantragte Befragung des seit dem 07.01.2017 inhaftiertenVW-Managers Oliver Schmidt genehmigt. Die dazu beauftragten Anwältesind damit die Ersten, die eine der Schlüsselfiguren desVW-Abgasskandals im Zusammenhang mit einer in Deutschland anhängigenKlage gegen VW vernehmen. Die Befragung im Gefängnis in Detroitfindet voraussichtlich Anfang April statt und wird von derUS-amerikanischen Starkanzlei Hausfeld koordiniert.myRight vertritt aktuell weit über 20.000 Kläger in Deutschlandgegen den VW Konzern im Rahmen des VW-Abgasskandals. "Zu erwartensind detaillierte Einblicke in die Betrugsvorgänge bei VW" sagtJan-Eike Andresen, Jurist und Mitbegründer von myRight. Die Befragungwird von dem US-Anwalt Michael Hausfeld koordiniert, der bereits ander Verhandlung des US-Vergleichs mit VW beteiligt war. "Es liegt imInteresse von Oliver Schmidt, reinen Tisch zu machen", so Hausfeld.Oliver Schmidt war von 2012 bis 2015 leitender Manager des Umwelt-und Ingenieurbüros von VW in den USA. Ihm wird vorgeworfen, einetragende Rolle bei der Vertuschung gespielt zu haben, indem erbereits 17 Monate vor Bekanntwerden des Abgasskandals führendeManager über die Problematik unterrichtet haben soll. Zudem wird ihmdirekte Verantwortung für die Manipulation der Abgaswerte sowie fürdas Mauern gegenüber den US-Behörden vorgeworfen. Bei einerVerurteilung drohen ihm bis zu 169 Jahre Gefängnisstrafe."Die Befragung wird weitere Beweise liefern, die VW belasten undunsere Klage stützen. Das ermutigt hoffentlich noch viele weitereGeschädigte juristisch gegen VW vorzugehen, bevor ihre Ansprücheverjährt sind", so Andresen. "Über www.my-right.de kann sich zumBeispiel jeder betroffene Verbraucher ohne Kostenrisiko unserer Klagegegen VW anschließen. Wir streben an, die Erkenntnisse der Befragungvon Herrn Schmidt in all unseren Verfahren gegen VW zu verwenden."Über myRightmyRight ist ein 2016 gegründetes Legal-Tech-Unternehmen ausHamburg. myRight setzt sich dafür ein, dass Verbraucher ihre Rechtewahrnehmen können, ohne Angst vor finanziellen Auswirkungen zu haben.Die Gründer von myRight, Sven Bode und Jan-Eike Andresen, hattenzuvor flightright mit aufgebaut, den Marktführer in der Durchsetzungder Fluggastrechte. Der Rechtsdienstleister setzt die Rechte vonVerbrauchern durch und nimmt ihnen das Kostenrisiko ab. Aktuellvertritt myRight weit über 20.000 Kläger gegen den VW Konzern imRahmen des Abgasskandals.Pressekontakt:ZIEGLER Company GmbHTimo Schwalm+49 40 52 47 032-33ts@ziegler.companyOriginal-Content von: myRight, übermittelt durch news aktuell