mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: So schnell kann es gehen

Per 06.12.2018, 01:27 Uhr wird für die Aktie mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank am Heimatmarkt Frankfurt der Kurs von 3,04 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investment Banking & Brokerage".

Unsere Analysten haben mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank von 3,04 EUR ist mit -28,97 Prozent Entfernung vom GD200 (4,28 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,14 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,18 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank liegt bei einem Wert von 8,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Institutional Financial Svcs" (KGV von 44,71) unter dem Durschschnitt (ca. 82 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Institutional Financial Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 18,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,17 Prozent im Branchenvergleich für mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,75 Prozent im letzten Jahr. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag 23,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.