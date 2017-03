"musstewissen": funk startet Nachhilfe-Format auf YouTube (FOTO)

Mainz (ots) -Im Unterricht ging alles mal wieder viel zu schnell und morgensteht schon die nächste Klassenarbeit an? Keine Sorge - ab Dienstag,14. März 2017, 13.00 Uhr, gibt es Hilfe für stressgeplagte Schüler:Bei "musstewissen", dem schulbegleitenden ZDF-Format für funk, gebenExperten Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Chemie, Geschichte. Physikfolgt ab Donnerstag, 28. April 2017, und Mathematik ab Montag, 15.Mai 2017. Präsentiert werden die Kanäle unter anderem von bekanntenWissens-YouTubern, wie Mirko Drotschmann ("wissen2go") und LisaRuhfus ("Die Klugscheisserin"). Sie alle haben ihr Fach studiert undkönnen die Inhalte gut erklären.Zu jedem Schulfach wird jeweils ein Lernvideo pro Woche aufYouTube veröffentlicht - und zwar immer um 13.00 Uhr, damit dieSchüler für ihre Hausaufgaben gerüstet sind. Auf Instagram undFacebook finden sich zudem passende "Spickzettel" und spannendeFakten zum behandelten Stoff. Die Inhalte der Videos sind auf dieLehrpläne der verschiedenen Bundesländer und Schulformen abgestimmt.Gestartet wird in der 8. Klasse, jedes Jahr kommt bei "musstewissen"eine Klassenstufe hinzu.Montags steht Mathematik mit Nicole Valenzuela auf demStundenplan, dienstags Deutsch mit Lisa Ruhfus. Mai-Thi Nguyen-Kim("schönschlau", "Terra X Lesch & Co") gibt mittwochs Nachhilfe inChemie. Donnerstags erklärt "MrWissen2go" Mirko Drotschmann relevanteFakten zum Fach Geschichte. Zur Einstimmung ins Wochenende hauenSimon Weßel-Therhorn und Eduard Flemmer ("LekkerWissen")verständliche und lustige Clips über Physik raus. Außerdem stehenalle "musstewissen"-Experten wissenshungrigen Schülern mit Rat undTat zur Seite und beantworten Fragen, die in den Kommentaren gestelltwerden können.https://presseportal.zdf.de/pm/musstewissenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://presse.funk.netAnsprechpartner:funk-Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.netAnja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/musstewissenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell