Das muss man wissen, wenn man mit einem Wohnmobil fahren will

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Freiheit, Unabhängigkeit und ungeahnteFlexibilität sind die Hauptargumente für den Urlaub mit einemWohnmobil. Marco Chwalek erklärt uns, was man unbedingt wissensollte, bevor es losgeht:Sprecher: Ehe man einen Wohnwagen kauft oder mietet, muss manunbedingt in seinem Führerschein nachschauen, ob man berechtigt ist,ein Reisemobil zu lenken. Wir haben TÜV SÜD-Experte Patrick Pöppelgefragt, mit welcher Führerscheinklasse man ein Wohnmobil fahrendarf:O-Ton Patrick Pöppl: 15 SekundenWohnmobile bis zu 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse dürfen miteinem Pkw-Führerschein der Klasse B gefahren werden. Wer allerdingsden Führerschein der Klasse 3 vor 1999 erworben hat, darf auchFahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.Sprecher: Für viele Fahrer ist das Lenken eines Wohnmobilsungewohnt. Was sollte man als Neuling vor Beginn der Fahrt bedenken?O-Ton Patrick Pöppl: 24 SekundenAm besten sollte vor der Reise ein Sicherheitstraining absolviertwerden. Solche Trainings werden von Wohnmobilherstellern oder vonAutomobilclubs angeboten. Das Fahrverhalten eines Wohnmobilsentspricht meist dem eines kleinen Lkws und nicht dem einesherkömmlichen Pkws. Zudem sollte auch bedacht werden, dass Wohnmobiledurch ihre meist große Angriffsfläche windanfälliger als herkömmlicheFahrzeuge sind.Sprecher: Wohnmobile brauchen länger zum Beschleunigen alsPersonenwagen. Wie sieht es mit dem Bremsweg aus?O-Ton Patrick Pöppl: 17 SekundenIst man aus dem Alltag das Bremsverhalten eines Pkws gewohnt, istVorsicht geboten. Wohnmobile sind meist schwerfälliger alsherkömmliche Pkws. Grundsätzlich sollte mit geringerem Tempo inKurven gefahren werden, da der Schwerpunkt eines Reisemobils meistsehr hoch liegt.Abmoderationsvorschlag: Auch die ungewohnten Abmessungen desFahrzeugs sollten ständig bedacht werden, rät TÜV SÜD.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell