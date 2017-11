Das muss man über Glühwein wissen (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Beim Bummel über die Weihnachtsmärkte darffür viele von uns ein Glühwein nicht fehlen. Er ist dasLieblingsgetränk in der Adventszeit, und darum hat Marco Chwalek füruns nachgefragt, woran man guten Glühwein erkennt, und wie man ihnschnell und lecker selber zubereiten kann:Sprecher: Glühwein ist leider nicht gleich Glühwein. Ganzunterschiedlich ist die Qualität, die auf den Weihnachtsmärktenangeboten wird, und so haben wir den TÜV SÜD-Lebensmittelexperten Dr.Andreas Daxenberger gefragt, woran man einen guten Glühwein erkennt:O-Ton Andreas Daxenberger: 17 Sekunden"Glühwein wird schlecht, wenn er zu lange heiß im Topf steht. Derfrische Glühwein ist von der Farbe intensiv rot, ist er zu langeabgestanden wird er braun. Der gute Glühwein, der schmeckt fruchtigund auch würzig. Wenn er zu lang erhitzt ist, schmeckt er nur nochsüß und das Gewürzarmoma ist leider verflogen."Sprecher: Ist es draußen nass und kalt, will man auch selber malzuhause einen Glühwein zubereiten. Worauf muss man achten?O-Ton Andreas Daxenberger: 12 Sekunden"Bei zu viel Hitze verändern sich Farbe und Geschmack. Deshalb:Glühwein nur schonend erwärmen, nie kochen, denn dann verdampft dasAroma. Und geschlossene Behältnisse halten das Aroma auch besser alsoffene Töpfe."Sprecher: Das ist leicht zu verstehen und umzusetzen, aber wird eskomplizierter mit den Zutaten? Was gehört in einen guten Glühwein?O-Ton Andreas Daxenberger: 13 Sekunden"Wenn man Glühwein selbst herstellt, nimmt man am besten einenWein, der einem schmeckt. Gibt je nach Rezept Gewürze wie Zimt undNelken, Kardamom, Vanille und Sternanis hinzu, Zucker nach Belieben,kurz erhitzen und fertig."Abmoderationsvorschlag: Eine gute Alternative bieten auch fertigeGlühweingewürze, sagt TÜV SÜD.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell