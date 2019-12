mumok: Ausblick auf das Programm 2020

Wien (ots) - Mit Ausstellungen von Ingeborg Strobl über Andy Warhol bis HeimoZobernig, Bezügen zu umwelt- und gesellschaftspolitischen Themen undinternationalen NeuentdeckungenIm Rahmen der Jahrespressekonferenz des mumok - Museum moderner Kunst StiftungLudwig Wien erklärte Generaldirektorin Karola Kraus 2019 zum erfolgreichstenJahr in der Geschichte des Museums. Der Ausblick auf 2020 verspricht Spannendes:Neben einer Reihe von Personalen nationaler wie internationaler Künstler_innensowie einer Hommage an die Pop-Art-Ikone Andy Warhol, die sich über das gesamteHaus erstreckt, steht eine groß angelegte Ausstellung zur Entwicklung derSammlung in den letzten zehn Jahren im Fokus des Programmes 2020.Ab Anfang März zeigt das mumok die erste Personale der österreichischenKünstlerin Ingeborg Strobl (6.3.-26.7.) nach ihrem Tod 2017. Strobl hat demmumok ihr Archiv mit zahlreichen Werken als Schenkung überlassen. DieseArchivalien bilden den Kern der Retrospektive, die noch gemeinsam mit derKünstlerin konzipiert wurde und einen repräsentativen Einblick in ihrumfangreiches Oeuvre gibt. Die Themen, um die Ingeborg Strobls Arbeiten kreisen,haben in den letzten Monaten vor dem Hintergrund des weltweit immens gestiegenenBewusstseins für Klima- und Umweltschutz an Brisanz und Aktualität gewonnen.Strobls Arbeit steht in der Tradition konzeptueller und medienübergreifenderKunst. In ihren Objekten, Installationen, Collagen, Malereien, Fotografien,Filmen und Publikationen nehmen Natur- und Tiermotive als Spiegelbilder desGesellschaftlichen eine zentrale Rolle ein. Auch zeigt sich in ihrem Werk eineVorliebe für das Randständige, Verborgene, das allzu leicht Übersehene oderVerdrängte, sowie eine damit verknüpfte Abneigung gegen Produktions- undKonsumwahn.Zeitgleich mit Ingeborg Strobl eröffnet mit Steve Reinke. Butter (6.3.-21.6.)die erste museale Einzelpräsentation des kanadischen Künstlers und Autors. Todund Leben, Empathie und Grausamkeit, Sex und Intimität - es sind die "großen"Fragen, die den Künstler in seiner Arbeit beschäftigen. Reinke betrachtet denMenschen allerdings nicht als politisches oder moralisches Wesen, sondern alsSpielball mikrobiotischer Agenden: Anstelle eines freudianischen Ichs oder Esbestimmen in seinen Videos Bakterien, Plazenta und Plankton den Lauf der Welt,und "Kultur" beschreibt nicht humanistische Exzellenz, sondern Leben aus derPetrischale.Ab Mai widmet sich das mumok mit gleich drei Ausstellungen dem Phänomen AndyWarhol. Neben der Präsentation bekannter Klassiker blickt das Haus mit bisherkaum gezeigten Arbeiten hinter die Fassade der weltberühmten Pop-Art-Ikone undentdeckt Warhol als bahnbrechenden Ausstellungskurator und Installationskünstlerneu. Mit den Ausstellungen ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative(1.5.-6.9.) und DEFROSTING THE ICEBOX Die verborgenen Sammlungen derAntikensammlung des Kunsthistorischen Museum Wien und des Weltmuseum Wien zuGast im mumok (1.5.-6.9.), einer Hommage an Warhols wegweisendes Projekt RAIDTHE ICEBOX 1 with Andy Warhol gibt das mumok erstmals einen exemplarischenÜberblick über die Ausstellungspraxis des Universalkünstlers, ohne dabei dessenFrüh- und Spätwerk außer Acht zu lassen. Dieser Querschnitt eröffnet neuePerspektiven auf die vielfältigen, von Warhol eingesetzten Medien und zeigt,dass seine Präsentationsmodi als wesentliche Bestandteile seines Werkes zuverstehen sind.Die zugehörige Sammlungsausstellung mit dem Titel MISFITTING TOGETHER. SerielleFormationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art (1.5.-16.8.) stellt sichdaher der Aufgabe, Warhol nicht nur im Rahmen der Pop Art zu verorten, sondernein differenzierteres Bild der Zeit zu zeichnen, indem Arbeiten der Minimal undConceptual Art - allesamt Sammlungsschwerpunkte von Peter und Irene Ludwig -hinzugezogen werden. Die Gegenüberstellung dieser Strömungen zeigt, wie starkdiese Bewegungen einander beeinflusst haben und wie schwer sie sich inkunsthistorische Schubladen zwängen lassen.Mit Ane Mette Hol. Im Werden (Arbeitstitel) (3.7.-18.10.) eröffnet das mumokkurz vor dem Sommer eine Einzelausstellung der norwegischen Künstlerin. AneMette Hol setzt sich mit Randphänomenen der Kunstproduktion auseinander. Indemsie ihren Blick auf Nebensächliches richtet, auf Gegenstände etwa, die währenddes Entstehungsprozesses von Kunst im Atelier abfallen, oder auf Spuren, diebeim Ausstellungsaufbau im Raum übrigbleiben, schärft sie den Blick auf diekünstlerischen Produktionsbedingungen. Bei genauer Betrachtung erweisen sich alldiese unscheinbaren Materialien und Überreste als detailreiche, handwerklichperfekte Zeichnungen.Im Herbst 2020 folgen zeitgleich zwei Ausstellungen, die auf vergangene Projekteim mumok verweisen bzw. als eine Weiterentwicklung dieser zu verstehen sind -eine Personale von Heimo Zobernig (26.9.20-24.1.21) sowie die großangelegteSammlungsausstellung Museum der Wünsche II (26.9.20-2.5.21), welche dieSchenkungen und Ankäufe der letzten zehn Jahre zusammenführt.Seit dem Beginn seiner künstlerischen Praxis in den frühen 1980er-Jahren hatHeimo Zobernig ein umfangreiches malerisches Werk erarbeitet, immer auf derGrundlage des Versuchs, die Farbe wie ein "Wissenschaftler" zu erforschen.Nachdem im mumok im Winter 2002/2003 die von Beginn an konsequente und zugleichäußerst facettenreiche Entwicklung des international derzeit wohlrenommiertesten österreichischen Künstlers in einer großen Ausstellungpräsentiert wurde, wird nun in einer von Zobernig konzipiertenAusstellungsarchitektur anhand von ausgewähltem Werkblöcken der letzten Jahreder Schwerpunkt auf Malerei gelegt.Mit dem Museum der Wünsche II (Arbeitstitel) präsentiert Karola Kraus zehn Jahrenach ihrem Antritt zusammen mit ihrem Team eine Sammlungsausstellung von derklassischen Moderne bis hin zu aktuellen Positionen, die zentrale Schenkungenund Ankäufe des letzten Jahrzehnts integriert. Die Ausstellung ist Resümee undAusblick zugleich. Sie stellt mit dem Blick auf die vergangenen Jahre neuePerspektiven zur Diskussion, die zugleich Grundlage zukünftigen musealenSammelns und Ausstellens sind.Als letzter Programmpunkt des Jahres wird auch 2020 wieder der KapschContemporary Art Prize (Oktober 2020-Februar 2021) an eine Künstlerin/einenKünstler mit Lebensmittelpunkt in Österreich verliehen.